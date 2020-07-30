Trump'ın hedefindeki Ocasio-Cortez yeniden seçildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), başkanlık seçimlerinin yanı sıra halk Kongre üyelerini de seçiyor. Bu bağlamda, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez, New York'taki seçim bölgesini kazanarak bir dönem daha Meclis'te olmaya hak kazandı.

Amerikan medyasının aktardığı bilgilere göre Porto Riko asıllı Ocasio-Cortez, oyların yaklaşık yüzde 70'inin sayıldığı bölgesinde, yüzde 30,8 oy alan Cumhuriyetçi rakibi, eski polis memuru John Cummings'i, yüzde 68,5 oy oranı ile geçmeyi başardı.

Siyasetin yükselen yıldızı

31 yaşındaki milletvekili, 2018 yılında yapılan seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 80'ini almayı başarmış ve Ocak 2019'da Temsilciler Meclisi'ne en genç üye olarak girmeyi başarmıştı.

ABD'nin ilk trans senatörü seçildi

Demokratlar'ın sol kanadında yer alan Alexandria Ocasio-Cortez, parti içinde ve kamuoyunda siyasetin yükselen yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. Ocasio-Cortez aynı zamanda Başkan Donald Trump ile muhafazakar kesimin sık sık yoğun eleştirilerine hedef olan bir isim.

Temsilciler Meclisi'nde durum nasıl?

ABD televizyonlarının verdiği bilgiye göre Demokratlar, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu, milletvekili sayısını artırarak korumayı başardı. Fox News ve ABC televizyonları, halihazırda 435 sandalyeden 232'sine sahip olan Demokratlar'ın, dört ya da beş sandalye daha kazandığını duyurdu.

Cumhuriyetçilerin, 100 sandalyeden 53'üne sahip olduğu, Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da ise yeni dönemde üstünlüğün kimde olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

AFP / ET,HS

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