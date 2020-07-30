 Trump′ın hedefindeki Ocasio-Cortez yeniden seçildi | DÜNYA | DW | 04.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump'ın hedefindeki Ocasio-Cortez yeniden seçildi

ABD Başkanı Trump'ın sık sık ağır eleştirilerine hedef olan 31 yaşındaki Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, seçim bölgesinde galip gelerek yeniden milletvekili seçildi.

Alexandria Ocasio-Cortez

Alexandria Ocasio-Cortez

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), başkanlık seçimlerinin yanı sıra halk Kongre üyelerini de seçiyor. Bu bağlamda, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez, New York'taki seçim bölgesini kazanarak bir dönem daha Meclis'te olmaya hak kazandı.

Amerikan medyasının aktardığı bilgilere göre Porto Riko asıllı Ocasio-Cortez, oyların yaklaşık yüzde 70'inin sayıldığı bölgesinde, yüzde 30,8 oy alan Cumhuriyetçi rakibi, eski polis memuru John Cummings'i, yüzde 68,5 oy oranı ile geçmeyi başardı.

Siyasetin yükselen yıldızı

31 yaşındaki milletvekili, 2018 yılında yapılan seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 80'ini almayı başarmış ve Ocak 2019'da Temsilciler Meclisi'ne en genç üye olarak girmeyi başarmıştı.

ABD'nin ilk trans senatörü seçildi

Demokratlar'ın sol kanadında yer alan Alexandria Ocasio-Cortez, parti içinde ve kamuoyunda siyasetin yükselen yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. Ocasio-Cortez aynı zamanda Başkan Donald Trump ile muhafazakar kesimin sık sık yoğun eleştirilerine hedef olan bir isim.

Temsilciler Meclisi'nde durum nasıl?

ABD televizyonlarının verdiği bilgiye göre Demokratlar, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu, milletvekili sayısını artırarak korumayı başardı. Fox News ve ABC televizyonları, halihazırda 435 sandalyeden 232'sine sahip olan Demokratlar'ın, dört ya da beş sandalye daha kazandığını duyurdu.

Cumhuriyetçilerin, 100 sandalyeden 53'üne sahip olduğu, Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da ise yeni dönemde üstünlüğün kimde olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

AFP / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

+++ Canlı Anlatım: Trump'tan seçimlerde usulsüzlük iddiası

Sandıkların kapanmasının ardından ilk konuşmasını yapan Trump, "Seçimi kazandık" dedi. Oy sayımı ise devam ediyor. Son duruma göre Biden'ın delege sayısı 223, Trump'ın 213.  

ABD'nin seçimi: Almanya'da endişeli bekleyiş

ABD’deki başkanlık seçimlerinin Amerikan toplumundaki derin kutuplaşmayı gözler önüne serdiğine dikkat çeken Alman siyasiler, Trump’ın bir kez daha başkan seçilmesinin zorlu bir sürece işaret edeceğine dikkat çekiyor.  

Benzer içerik

Facebook ließ Sprachnachrichten abtippen

ABD Kongresi: Dört internet devi haddinden fazla güçlü 30.07.2020

ABD’de ilk kez dört internet devi Amazon, Apple, Facebook ve Google’ın patronları eş zamanlı olarak bir Kongre toplantısında sorguya çekildi. Dört şirket, pazar konumları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı.

Donald Trump

Temsilciler Meclisi'nden Trump'a görevi suistimal suçlaması 10.12.2019

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'a resmi olarak görevi suistimal ve Kongre'yi engelleme suçlaması yöneltti.

USA PK der Demokratinen Ocasio-Cortez, Omar, Pressley und Tlaib

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a kınama 17.07.2019

ABD Temsilciler Meclisi, Twitter'da ırkçı sözler sarfettiği gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ı kınayan bir karar aldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

+++ Canlı Anlatım: Biden'dan Trump'a yanıt geldi

ABD'deki başkanlık yarışı başa baş giderken Biden, Trump'ın seçim sonuçlarını mahkemeye taşıyabileceği açıklamasına Demokratların da hukuki yollara başvurabileceği açıklamasıyla yanıt verdi.   

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  