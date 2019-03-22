Trump’ın Golan Tepeleri kararına tepki yağıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri’ndeki İsrail egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalamasına Türkiye sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “ABD Yönetimi’nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz” denildi.

Açıklamada, İsrail’in Golan Tepeleri’ni işgaline karşı çıkan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 497 sayılı kararı hatırlatılarak, İsrail’in bölgede egemenliğinin tanınmasının “uluslararası hukukun vahim bir ihlali” olduğu vurgulandı. Trump’ın aldığı bu kararın “ABD Yönetimi’nin Ortadoğu’da çözümün değil, sorunun parçası olmaya yönelik tutumunu sürdürmekte olduğunu göstermektedir” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “Suriye’nin ve tüm bölgelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden” Türkiye açısından bu kararın “tamamen hükümsüz” olduğunun altı çizildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter üzerinden Trump’ın kararına tepki göstererek, bunun “İsrail’in ilhakını asla meşrulaştırmayacağını” söyledi.

Suriye, Lübnan ve Suudi Arabistan’dan tepki

Suriye hükümeti de ABD’nin İsrail Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini resmen tanımasına tepki gösterdi. Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “ABD Başkanı’nın Suriye’deki Golan Tepeleri’nin ilhakını tanıması, Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yapılan açık bir saldırıdır” dedi.

Suriye’nin komşusu Lübnan da, Başkan Trump’ın kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi haber ajansı NNA tarafından yayınlanan açıklamasında, bu kararın “uluslararası hukukun tüm kurallarını ihlal ettiği” ve “barışın sağlanması için gösterilen bütün çabalara zarar verdiği” vurgulandı. Açıklamada, Golan Tepeleri’nin Suriye-Arap toprağı olduğu belirtilerek, hiçbir kararın bu gerçeği değiştirmeyeceğinin altı çizildi.

İsrail, Golan Tepelerini 1967'de işgal etmişti

ABD’nin müttefikleri arasında sayılan Suudi Arabistan da, ABD’nin kararını “kınadı.” Suudi resmi haber ajansında yayınlanan açıklamada, Suudi Arabistan bunu kararı “kesinlikle kabul etmeyeceği” belirtilerek, ABD’nin Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanıyan kararın “kınandığı” vurgulandı.

Kanada’da da tepki gösterdi

ABD Başkanı Trump’ın Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalamasının ardından NATO üyesi Kanada’dan da tepki geldi. Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Uluslararası hukuk açısından, Kanada İsrail’in Golan Tepeleri’ni daimi olarak kontrol altına almasını tanımamaktadır” ifadesi kullanıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric de, Golan Tepelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarını hatırlatarak, İsrail’in Golan Tepeleri’ni ilhak etmiş olmasının uluslararası hukuk açısından hiçbir geçerliliği olmadığını vurguladı.

Resmi olarak Suriye'nin bir parçası olan Golan Tepeleri, 1967'de İsrail ve Arap ülkelerini karşı karşıya getiren Altı Gün Savaşı'nda işgal edilmiş ve 1981 yılında da ilhak edilmişti. Uluslarası toplum tarafından İsrail'in bölgedeki varlığı işgal olarak değerlendiriliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılında aldığı 497 sayılı kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur'' deniliyor. Golan Tepeleri'nde BM'nin barış gücü görev yapıyor.

DW,AFP,AP/JD,SSB

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