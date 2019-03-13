 Trump′ın Golan adımına arka arkaya tepkiler | DÜNYA | DW | 22.03.2019

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DÜNYA

Trump'ın Golan adımına arka arkaya tepkiler

ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıyacakları yönündeki sözlerine Suriye, Türkiye, Rusya, İran ve Arap Birliği tepki gösterdi, girişimin yasadışı olduğu savunuldu.

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Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki "egemenliğini" tanıyacakları yönündeki açıklamasına arka arkaya tepkiler geliyor. Açıklamayı "sorumsuzca" olarak niteyelen Suriye yönetimi, Trump'ı kınadı. Şam yönetimi "ABD'nin Golan Tepeleri ile ilgili tutumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını arsızca ihlal etmektir" açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Golan Tepeleri ABD Başkanının sözlerini ne olursa olsun Arap ve Suriye toprağıdır" denildi.

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin Golan'da İsrail egemenliğini tanıma girişiminin bölgeyi yeni bir krizin, gerilimin eşiğine getirdiğini söyledi. Erdoğan, "Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz, veremeyiz. Bu hassas süreçte doğrudan bizi ilgilendiren hususlarda daha aktif olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri'nin statüsü ile ilgili bir değişikliğin Birleşmiş Milletler kararlarının ihlali olacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımı da konuyla ilgili yapıtğı açıklamada, "Bu yasadışı ve kabul edilemez tanıma (Golan'ın) Suriye'ye ait olduğu gerçeğini değiştirmeyecek" dedi. 

Arap Birliğinden tepki

Diğer yandan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt da, Golan'ın Suriye toprağı olduğunu vurgulayarak ABD'yi böyle bir adımdan uzak durmaya çağırdı.

Ebu Gayt yaptığı yazılı açıklamada, Trump'tan kararını gözden geçirmesini istedi. Arap Birliği'nin "işgal edilen toprağıyla ilgili olarak tamamen Suriye'nin haklarının arkasında" olduğunu belirten Ebu Gayt, "ABD'nin Golan'da İsrail egemenliğini tanımasının genel olarak Arap-İsrail sorununa yönelik Amerikan pozisyonu üzerinde ciddi sonuçları olur" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri sözcülerinden Farhan Hak, Trump'ın kararına ilişkin "Bu konudaki bütün BM kararlarının arkasındayız'' dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi. Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir" ifadesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Perşembe günü paylaştığı mesajında, "52 yılın ardından, İsrail ve bölgesel istikrar için stratejik ve güvenlik açısından önem taşıyan Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tam olarak tanımanın ABD için zamanı geldi" ifadesini kullanmıştı.

BM Güvenlik Konseyi kararı

ABD, 1967'deki Arap-İsrail savaşında işgal edilen bölgede İsrail'in varlığını tanıyan ilk ülke olacak. Uluslararası toplumun geri kalanı İsrail'in bölgedeki varlığını işgal olarak görüyor. BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılında aldığı 497 sayılı kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur'' deniliyor. Golan Tepeleri'nde BM'nin barış gücü görev yapıyor.

Bugüne kadar Golan konusunda bir uzlaşma sağlanması amacıyla İsrail ile Suriye'yi müzakere masasına oturtma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.

ABD yönetimi, Golan'la ilgili böyle bir adım atabileceği konusunda geçen hafta sinyal vermişti. Dışişleri Bakanlığının her yıl yayımladığı insan hakları raporunda Golan Tepeleri'yle ilgili o güne kadar kullanılan "İsrail işgali altındaki" ifadesi "İsrail kontrolü altındaki" ifadesi ile değiştirilmişti..

Golan Tepeleri'nde Suriye rejimine bağlılık gösteren 20 bin civarında Dürzi Arap yaşıyor.

rtr,AP/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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