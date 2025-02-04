Trump'ın gümrük vergisi tehdidi: AB ne yapacak?

AB Trump'ın olası gümrük vergisi kararına hazırlıksız yakalanmamak için çeşitli seçenekleri masaya yatırıyor. Peki Brüksel'in elinde ne tür kozlar var?

ABD Başkanı Donald Trump'ın çeşitli ülkelerin ardından Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik de dile getirdiği gümrük vergisi tehdidinin ardından, AB içinde Washington'a karşı alınacak olası tedbirlere dair açıklamalar en üst düzeyde dile getirilmeye devam ediliyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "ABD ile sert müzakerelere" girilebileceğini belirterek "Avrupa kendi ekonomik ve ulusal güvenliğini koruyacaktır" dedi. Birlik ülkelerinin, Brüksel'deki büyükelçileri önünde konuşan von der Leyen, ABD'nin adını anmadan, "Kendimizi belki de sert pazarlıkların içinde bulacağız, muhtemelen uzun yıllardır iş birliği içinde olduklarımızla da" ifadelerini kullandı.

AB üyesi ülkelerin liderleri de, Pazartesi günü Brüksel'de yapılan zirvede Birlik'in çıkarlarını savunma konusunda kararlı mesajlar vermişti.

ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili kararı AB'de endişeyle bekleniyor. Fotoğraf: AFP/B. Smialowski

Avrupa Birliği'nin elinde ne gibi kozlar var?

ABD ile olası bir ticaret savaşına girmesi halinde AB bu durumla başa çıkabilir mi? Birlik ülkelerini meşgul eden sorulardan belki de en önemlisi bugünlerde bu. Karşılıklı gümrük vergileri sarmalının başlaması halinde bu sadece Almanya'da yüz binlerce çalışanın işine son verilmesi anlamına gelebilir. Bu sebepten dolayı Brüksel'de, ABD Başkanı Trump ile nasıl bir ilişki içinde olunacağına dair çeşitli senaryolar üzerinde çalışılıyor.

AB Komisyonu'nun ticaret politikalarından sorumlu biriminde, Meksika, Kanada ve Çin ürünlerine gümrük vergileri koyan Trump'ın, Avrupa'yı es geçeceğine kimse inanmıyor. Kaldı ki Trump, geçen hafta sonunda kendi ağzından "Bu (gümrük vergisi) Avrupa Birliği için kesinlikle uygulanacak" dedi.

Gümrük vergisi kararı ne zaman açıklanabilir?

Brüksel'in umudu, en azından Mart ayı başına kadar ABD ile pazarlık yapabilmekti. Zira Trump'ın talimatı ile ABD'nin ticari ilişkilerini gözden geçirecek olan uzmanlar heyetinin çalışmasının bu tarihte biteceği açıklanmıştı.

Ancak gelen son açıklamalar sürecin çok daha hızlanabileceğini gösteriyor. Trump son olarak yaptığı bir açıklamada, AB'ye gümrük vergisi uygulamakla ilgili bir zaman planlaması olmadığını ancak kararın "oldukça yakın bir zamanda" duyurulabileceğini dile getirmişti.

AB gümrük vergilerine hazır mı?

Pazartesi günü Brüksel'de yapılan üst düzey yetkililerin katıldığı bir toplantıda bu soruya "evet" mesajı verildi. Avrupalı diplomatlar, AB Komisyonu'nun uzun süredir karşı tedbirler konusunda çalışmalar yaptığını ve hazırlıklı olduğunu belirtiyor.

Donald Trump'ın ilk ABD başkanlığı döneminde aldığı Avrupa menşeli çelik ve alüminyuma vergi uygulanması kararına Brüksel, Bourbon viski, Harley-Davidson motosikletleri ve kot pantolonlara vergi uygulayarak yanıt vermişti. Avrupa'nın bu kez nasıl bir yanıt vereceği ise, Trump'ın somut kararlarının ardından belli olacak. ABD'nin AB ürünlerine uygulayacağı gümrük vergisini düşük tutması durumunda, yapılacak müzakereler yolu ile Trump, vergileri kaldırması konusunda ikna edilmeye çalışılacak. Aynı son olarak ABD-Kanada ve ABD-Meksika görüşmelerinde olduğu gibi. Ancak kötü bir senaryoda, uzun süreli ve ekonomi açısından son derece olumsuz bir ticaret savaşı başlayabilir.

Bir dönem Lüksemburg Başbakanı olarak da görev yapan Lüksemburg Dış Ticaret ve Dış Politika Bakanı Xavier Bettel, Salı günü Varşova'da yapılan AB toplantısında, Avrupa'nın Trump'ın karşısına tek vücut olarak çıkması gerektiğini vurguladı. Başbakanlığı döneminde yıllarca Trump'la birlikte çalıştığını hatırlatan Bettel, "Tecrübelerim bana Trump'ın karşısında zayıf birini gördüğünde onu yuttuğunu, pazarlık yapılmadığında karşı tarafı yok ettiğini gösteriyor" dedi.

AFP,dpa / ET,BK

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