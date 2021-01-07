 Trump’ın Facebook ve Instagram hesapları kapalı kalacak | DÜNYA | DW | 07.01.2021

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DÜNYA

Trump’ın Facebook ve Instagram hesapları kapalı kalacak

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, devir-teslim törenine kadar en az iki hafta daha Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki engellemenin devam edeceğini açıkladı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg

ABD'de Donald Trump'ın dün taraftarlarına yaptığı konuşma sonrasında Joe Biden'ın zaferini tescil için toplanan ABD Kongre binasının basılması ve çıkan şiddet olaylarında dört kişinin hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının süresiz olarak, en az iki hafta daha iktidarın barışçıl devir teslimi gerçekleşene dek askıda olacağını" açıkladı. "Biz Başkan'ın hizmetimizi bu dönemde kullanmasına izin vermenin riskinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz" diyen Zuckerberg, "Bu nedenle Facebook ve Instagram hesaplarına koyduğumuz engeli belirsiz bir süre daha uzatıyoruz, en azından iki hafta yani iktidar devri barışçıl bir şekilde tamamlanmasına kadar" ifadelerini kullandı.

Facebook geçmişte Trump'ın kışkırtıcı paylaşımlarına karşı girşimde bulunmadığı için eleştirilmişti.

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ABD'de neler oldu?

Twitter da askıya almıştı

Twitter, Snap gibi diğer sosyal medya platformları da Trump'ın hesaplarını olaylar sırasında askıya almıştı. Sosyal medya şirketleri, Trump'ın başkanlık seçimi ile ilgili "temelsiz iddialarını" paylaşmasının şirket politikalarına aykırı olduğunu belirtmişlerdi. Twitter, Trump'ın hesabını 12 saat askıya aldığını duyurmuştu.

Kongre baskını: 23 milyondan fazla tweet atıldı 

Trump'ın seçim gecesi seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı yanıltı açıklamalar yüzünden de paylaşımları silinmişti. Trump'ın paylaşımlarının radikal taraftarlarını harekete geçirdiği yorumları yapılıyor.

ABD'de Joe Biden, 20 Ocak'ta düzenlenecek törenle başkanlık görevini resmen devralacak.

Reuters / SSB,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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