Trump’ın evinde gizli devlet belgeleri bulundu

Mahkeme kayıtlarına göre FBI ajanları eski Başkan Trump’ın Florida’daki malikanesindeki aramada evde "çok gizli" olarak işaretlenmiş belgelerin de aralarında olduğu gizli devlet belgeleri buldu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde Pazartesi günü yaptığı aramada evde gizli devlet belgeleri bulduğu bildirildi.

Cuma günü federal bir mahkeme Pazartesi günü yapılan aramayla ilgili gizlilik kararının kaldırılmasına karar verdi. Yayınlanan mahkeme belgelerine göre, ABD federal ajanları Trump'ın Florida'daki evinde çok sayıda gizli belge ele geçirdi.

Aramanın Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılırken gizli devlet belgelerini yanında götürdüğüne ilişkin soruşturma kapsamında yapıldığı belirtiliyor.

FBI Pazartesi günü eve baskın düzenledi ancak şimdiye kadar ne aradıklarına ya da ne bulduklarına dair ayrıntı vermedi. Federal yasalar gizli belgelerin yanlış kullanımını ve gizli belge ya da materyallerin izinsiz olarak ortadan kaldırılmasını ve saklanmasını yasaklıyor.

ABD eski Başkanı Donald Trump evine baskın düzenlendiği sırada Trump Tower'a geldi Fotoğraf: David Dee Delgado/REUTERS

Çok gizli belgeler bulundu

Mahkeme belgelerine göre ajanlar, dördü çok gizli olarak işaretlenmiş ve yedisi de diğer gizli belgeler olmak üzere 11 set gizli belgeyi ele geçirdi. Çok gizli belgelerden birinin ayrıca en yüksek sınıflandırma seviyesi olan "hassas bölümlere ayrılmış bilgi" (SCI) olarak işaretlendiği belirtiliyor.

Bu belgelerin içerikleri listelenmedi. "Çok gizli" tanımı, ülkenin en gizli tutulan ulusal güvenlik bilgileri için kullanılıyor. Bu tür belgeler normalde ulusal güvenliğe ciddi zarar vermemek için özel hükümet binalarında saklanıyor.

Ajanlar 20'den fazla kutunun yanı sıra fotoğraf klasörleri, Fransa Cumhurbaşkanı hakkında bilgiler, Roger Stone'a verilen af kararı ve el yazısıyla yazılmış bir not ele geçirdi.

Mahkeme belgelerine göre Trump, Casusluk Yasası'nın olası ihlalleri nedeniyle soruşturuluyor.

Trump iktidardayken bu yasaları ihlal etmenin cezalarını artırmıştı.

Cuma günü yaptığı açıklamada Trump, ajanlar tarafından ele geçirilenlerin bu belgelerin "hepsinin gizliliğinin kaldırıldığını" ve "Adalet Bakanlığı isteseydi bunları teslim edeceğini" ifade etti.

Görevdeki başkanlar genellikle gizliliği kaldırma yetkisine sahipken, bu yetki görevden ayrıldıkları anda sona eriyor ve söz konusu belgelerin daha önce gizliliğinin kaldırılıp kaldırılmadığı belirsizliğini koruyor.

Hatta görevdeki bir başkanın da gizliliği kaldırma yetkisi nükleer silah programlarıyla ilgili sırlar, gizli operasyonlar ve ajanlar ve müttefiklerle paylaşılan bazı veriler göz önüne alındığında sınırlı olabiliyor.

ABD'de eski bir başkanın evinde bu tür bir arama yapılmasının eşi benzeri olmadığı belirtiliyor.

DW, AP / SSB, HT