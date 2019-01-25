 Trump′ın eski kampanya direktörünün cezası uzatıldı | DÜNYA | DW | 13.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Trump'ın eski kampanya direktörünün cezası uzatıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort'a verilen hapis cezası 47 aydan 90 aya çıkarıldı. Manafort'un ek hüküm giydiği kararda Rusya soruşturmasındaki rolü sürenin uzamasına neden oldu.

Paul Manafort

Manafort bugünkü duruşmaya tekerlekli sandalye ile getirildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort'a verilen 47 aylık hapis cezası yapılan ekleme ile 90 aya çıkarıldı. Dokuz aydır cezaevinde bulunan Manafort 81 ay daha hapiste tutulacak.

Önerdiğimiz linkler

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort vergi ve banka sahtekarlığı suçlarından 47 ay hapse mahkum edildi. Bu Trump'ın yakın çevresindeki birine verilmiş en ağır ceza. (08.03.2019)

Donald Trump'ın hüküm giyen eski avukatı Michael Cohen, ABD Temsilciler Meclisi komitesi önündeki ifadesinde Başkan'ı amacına ulaşmak için her şeyi yapmaya hazır bir insan olarak niteledi. (27.02.2019)

ABD'li profesör Allan Lichtman'a göre Donald Trump'ı 2019'da zor bir yıl bekliyor. Lichtman, Trump'ın koltuğunu korumak için zor bir sınav vereceği görüşünde. (31.12.2018)

Trump'ın uzun yıllar avukatlığını yapan Michael Cohen, müvekkilinin isteğiyle suç işlediğini itiraf etti. Cohen'in itiraf ettiği suçlamalar arasında bir porno yıldızına ödenen para da var. (22.08.2018)

ABD Başkanı Trump, önceki ifadelerinin aksine, oğlu Trump Jr'ın, 2016'daki seçim dönemindeki rakibi Hillary Clinton hakkında "zarar verici bilgi" toplamak üzere Ruslarla görüştüğünü dolaylı yoldan kabul etti. (06.08.2018)

Manafort'un 7 Mart'ta vergi ve banka sahtekârlığından Washington'da hüküm giydiği karara ek olarak bugün Washington ve New York'tan ek hapis cezaları geldi.

Washington'da açıklanan kararda, 2016 yılındaki ABD seçimlerine Rusya'nın olası müdahalesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Manafort'un oynadığı rol etkili oldu.

Bu açıklamanın ardından New York'taki başka bir mahkeme de Trump'ın 69 yaşındaki eski kampanya danışmanını emlak dolandırıcılığı yapmaktan dolayı mahkûm etti.

Emlak dolandırıcılığı nedeniyle verilen ek ceza ile Manafort'un Başkan Trump tarafından affedilmesi de imkânsız hale geldi. ABD başkanlarının federal düzeyde cezaları affetme yetkileri bulunurken, eyalet düzeyinde verilen ek cezalara karşı af getirme yetkileri bulunmuyor.

New York Eyaleti'ndeki Manhattan Bölge Mahkemesi Hâkimi Cyrus Vance, karar sonrası açıklama yaparak "New York'ta kimse yasaların üzerinde değildir" ifadesini kullandı.

Rusya soruşturması

Geçen hafta verilen kararda sekiz ayrı suçlamadan 47 ay hapis cezasına çarptırılan Manafort, Washington'daki bugünkü davada Rusya ile ilgili iki komplo iddiasından hüküm giydi.

Kararın açıklanmasından sonra suçlarından dolayı özür dileyen eski kampanya direktörü yaptıklarının sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibinde faaliyet gösteren Savcı Andrew Weissmann ise Manafort'un yetiştiriliş tarzı ve aldığı eğitim itibarıyla örnek bir insan olabilecekken "farklı bir yolu tercih ettiğini" söyledi.

Paul Manafort

Paul Manafort

Trump'ın çevresi dava kıskacında

ABD'de yürütülen Rusya soruşturması dâhilinde Manafort ile beraber Başkan'ın çevresindeki pek çok isme yönelik suçlama bulunuyor.

Eski Ulusal Güvenik Danışmanı Michael Flynn Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerle ilgili Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yalan söylediğini mahkemede kabul etmişti.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen dolandırıcılık, vergi kaçırma ve yasadışı kampanya bağışı toplama ve ABD Kongresi'ne yalan söyleme suçlarından mayıs ayında cezaevine girecek.

Trump'ın eski politika danışmanı George Papadopoulos da FBI'a yalan söylemekten suçlu bulunmuştu. Bir başka danışman Roger Stone ise halen yargılanmayı bekliyor.

Trump ve Moskova yönetimi ise 2016 seçimlerine müdahale edildiği iddialarını reddediyor.

DW,AP,rtr,AFP/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Roger Jason Stone Jr. US-amerikanischer Politikberater

Trump'ın eski danışmanı kefaletle serbest bırakıldı 25.01.2019

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına Rusya'nın destek olduğu iddiaları üzerine açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Trump'ın eski danışmanı Roger Stone kefelatle serbest bırakıldı.

Andrew McCabe

FBI'ın eski Başkanı: Trump'ı görevden alma seçeneği tartışıldı 14.02.2019

ABD'de Trump'a karşı yürütülen Rusya soruşturmasının perde arkası, FBI'ın eski yöneticisi tarafından açıklandı. Andrew McCabe, ABD Adalet Bakanlığı'nda Trump'ı görevden alma seçeneğinin konuşulduğunu öne sürdü.

Strafmaß gegen Ex-Sicherheitsberater Flynn wird verkündet

Flynn davasında hâkim: "Muhtemelen ülkenizi sattınız" 18.12.2018

ABD'deki 2016 Başkanlık Seçimi'ne Rusya'nın olası müdahalesi soruşturması kapsamında yargılanan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn hakkındaki karar ertelendi. Hâkim, "FBI'a yalan söylemek çok büyük bir suç" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Brasilien Tote bei Amoklauf in Schule in Sao Paulo (Reuters/A. Perobelli)

Brezilya'da okula silahlı saldırı: 8 ölü

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki bir okulda çevreye ateş açan iki saldırgan genç, beşi öğrenci altı kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  