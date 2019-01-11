Trump'ın eski danışmanına gözaltı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasındaki danışmanlarından Roger Stone, soruşturmaya engel olma, yalan ifade ve tanığı etkileme suçlarından sabaha karşı evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Stone'un gün içinde Florida'da Federal Mahkeme'de hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Rusya'nın, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyalarındaki etkisini soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller'in ekibinin hazırladığı iddianamede, resmi soruşturma sürecini engelleme suçunun yanı sıra beş vakada yalan tanıklık ve bir vakada tanığı etkileme suçlaması yer alıyor.

Clinton'ın e-postaları

İddianame, Trump'ın seçim kampanya ekibinin, 2016 yazı itibarıyla Demokrat aday Hillary Clinton'ın e-postalarının çalındığından ne şekilde haberdar olduğunu ortaya koyan, şimdiye kadarki en detaylı bulguları içeriyor. Seçim kampanyasından ismi açıklanmayan üst düzey yetkililerin, çalıntı e-postaların ne zaman ifşa edileceğini danışmak üzere Stone ile bağlantı kurdukları suçlaması da iddianamede yer alıyor.

Dosyada Stone'un e-postalarla ilgili yaptığı görüşmelerin tutanaklarının da bulunduğu belirtiliyor. Roger Stone ayrıca meclis istihbarat komitesine de yalan ifade vermekle suçlanıyor.

İddianamede Stone ile, e-postaları yayınlayan Wikileaks platformu ya da Clinton'ın ekibinin bilgisayarlarını hack'lemekle suçlanan Rus yetkililer arasında doğrudan bir bağlantı ise kurulmuyor.

Beyaz Saray: Başkan'la bağlantısı yok

İddianamenin hazırlanması ve Stone'un gözaltına alınmasının ardından Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Trump'ın basın sözcüsü Sarah Sanders, savcılığın iddianamesinin ve iddianamede yer alan suçlamaların Başkan ya da Beyaz Saray ile bir bağlantısının bulunmadığını vurgulayarak "Başkan yanlış hiçbir şey yapmadı" dedi.

Uzun yıllar Trump'ın yakın çevresinde yer alan Stone, başkanlığa adaylığını koyma döneminde de Trump'a destek vermiş ve seçim kampanyasında bir süreliğine danışmanlığını yapmıştı. Stone ile Trump arasında ilişkinin seçimler sonrasında da devam ettiği biliniyor.

AP/BK,GA

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