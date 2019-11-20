 Trump’ın eski danışmanı: Seçimlere Ukrayna müdahalesi bir kurgu | DÜNYA | DW | 21.11.2019

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DÜNYA

Trump’ın eski danışmanı: Seçimlere Ukrayna müdahalesi bir kurgu

Azil soruşturmasında ifade veren Trump’ın eski Rusya danışmanı, 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya’nın değil, Ukrayna’nın müdahale ettiği yönündeki iddiaların uydurma olduğunu söyledi.

Azil soruşturmasında ifade veren Fiona Hill ve David Holmes

Azil soruşturmasında ifade veren Fiona Hill ve David Holmes

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski üyesi Fiona Hill, Başkan Donald Trump'ın azil soruşturmasında tanık olarak dinlendi. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda ifade veren Trump'ın eski Rusya danışmanı, 2016 ABD Başkanlık seçimlerine Rusya'nın değil, Ukrayna'nın müdahale ettiği yönündeki iddialara itibar edilmemesi gerektiği yönünde ifade verdi. Hill, Kongre üyelerine seslenerek, "İçinizde Rusya ve ona bağlı güvenlik servislerinin ülkemize karşı bir kampanya yürütmediğine, bunu yapanın -her nedense- Ukrayna olduğuna inananlar olduğu anlaşılıyor. Bu, Rus güvenlik birimleri tarafından bizzat kurgulanmış ve propagandası yapılmış uydurma bir hikayedir” diye konuştu. Hill, "Rusya'nın ABD'ye yönelik kötü emellerini sürdürdüğü” uyarısında da bulundu.

Cumhuriyetçiler arasındaki bazı kesimler, 2016 başkanlık seçimlerini Rusya'nın değil, Ukrayna'nın etkilemeye çalıştığını iddia ediyordu.

"Gayriresmi diplomatik bir kanal oluşturulmuştu”

Kiev'deki ABD Büyükelçiliği'nde görev yapan David Holmes da oturumda dinlenen bir başka tanıktı. Holmes, Ukrayna teorisinin dikkatleri Rusya'nın gerçek müdahalesinden uzaklaştırmaya yardımcı olduğunu söyledi. Üst düzey diplomatların Trump'ın talimatları doğrultusunda Başkanın rakibi Joe Biden'a yönelik soruşturma için Ukrayna'ya baskı yaptığını aktaran Holmes, "Bu diplomatlar, diplomatik gücümüzün kaldıraçlarını yeni Ukrayna Cumhurbaşkanını Trump'ın siyasi rakibine karşı soruşturma açılması yönünde ikna etmek üzere kullanıyorlardı” diye konuştu.

ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland da dün verdiği ifadede kendilerinin "Trump'tan aldıkları talimatları yerine getirdiklerini” söylemişti. Trump ile Sondland arasındaki bir telefon konuşmasını duyduğunu aktaran Holmes, başkanın konuşmada Biden soruşturmasına odaklandığını aktardı.

Holmes, Ukrayna'ya baskı uygulamak üzere gayriresmi bir diplomatik kanal oluşturulduğunu ve bu ilişkilerin Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani tarafından yönetildiğini söyledi.

Donald Trump, avukatı Rudolph Giuliani ile

Donald Trump, avukatı Rudolph Giuliani ile

Hill ise ifadesinde Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Giuliani’yi “herkesi havaya uçuracak bir el bombası” olarak nitelendirdiğini ve Ukrayna meselesine arıfla "Sondland ile Beyaz Saray Özel Kalem Vekili Mick Mulvaney'in peşinde oldukları uyuşturucu anlaşmasının bir parçası olmayacağını” söylediğini aktardı.

Azil soruşturmasında, Başkan Trump’ın ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimlerde avantaj sağlamak için Ukrayna hükümetine baskı yapıp yapmadığı sorusuna yanıt aranıyor. Trump’ın rakibi Joe Biden’a zarar vermek için Ukrayna'da bir doğal gaz şirketinde çalışmış olan oğlu hakkında yolsuzluk soruşturması açılması istediğini, buna karşılık Ukrayna’ya yapılması planlanan 400 milyon dolarlık askeri yardımı baskı aracı olarak kullandığı iddia ediliyor. Soruşturmanın odağında, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile 25 TemmuzTrump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesi da yaptığı telefon görüşmesi bulunuyor.

DW, dpa/SÖ, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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