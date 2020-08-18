 Trump′ın eski danışmanı dolandırıcılıktan gözaltına alındı | DÜNYA | DW | 20.08.2020

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DÜNYA

Trump'ın eski danışmanı dolandırıcılıktan gözaltına alındı

ABD Başkanı Trump'ın eski strateji danışmanı Steve Bannon, ABD - Meksika sınırına inşa edilecek duvar için toplanan bağışları zimmetine geçirdiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Steve Bannon

Steve Bannon

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski strateji danışmanı Steve Bannon, ABD - Meksika sınırına kaçak göçü önlemek amacıyla inşa edilecek duvar için toplanan bağışları amaç dışı kullanmaya teşebbüs etmekle suçlanıyor.

Trump'ın siyasi destekçileri tarafından düzenlenen "Duvarı biz inşa ediyoruz" adlı kampanyada şimdiye kadar 25 milyon dolar bağış toplandığı belirtiliyor.

Steve Bannon'un, Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea adlı şüphelilerle birlikte söz konusu kampanya için bağışta bulunan yüzbinlerce kişiyi dolandırdığı ileri sürülüyor. Federal Savcı, dört şüphelinin duvar inşaası için toplanan bağışların bir kısımını zimmetlerine geçirmek suretiyle dolandırılıcık suçu işlediklerini kaydetti. İddianamede Bannon'un zimmetine geçirdiği meblağın 1 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi. 

Trump'ın Meksika sınırına inşa edileceğini açıkladığı duvar, Demokratlar'ın tepkisine yol açmıştı. Ayrıca bazı altyapı sorunları da ortaya çıkmıştı. Trump destekçileri, başlattıkları kampanya aracılığıyla bağış toplayıp duvarı inşa edeceklerini duyurmuştu.

AP, Reuters / AI, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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