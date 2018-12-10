 Trump′ın eski avukatına hapis cezası | DÜNYA | DW | 12.12.2018

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DÜNYA

Trump'ın eski avukatına hapis cezası

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçe, Trump'la birlikte olduğunu iddia eden kadınlara susmaları için yasa dışı ödeme yapmak ve Kongre'ye yalan söylemek.

Hakkında hapis cezası verilen Michael Cohen mahkemeden böyle ayrıldı. Cohen, cezasını 6 Mart'ta çekmeye başlayacak.

Hakkında hapis cezası verilen Michael Cohen mahkemeden böyle ayrıldı. Cohen, cezasını 6 Mart'ta çekmeye başlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in yargılandığı davada karar çıktı. Cohen, Trump'ın birlikte olduğu iki kadına başkanlık seçimleri kampanyası sırasında sessiz kalmaları karşılığında para ödemek ve Rusya'daki Trump Tower projesi konusunda Kongre'ye yalan söylemekle suçlanıyordu. Manhattan'daki mahkemenin yargıcı William Pauley, 52 yaşındaki Cohen'e bahsi geçen suçların ilkinden ötürü üç yıl, ikincisinden dolayı ise iki ay hapis cezası verdi. Hapis cezalarını aynı anda çekmesine karar verilen Cohen, üç yıl cezaevinde kalacak.

Yargıç, Cohen'in teslim olma tarihini 6 Mart olarak belirledi. Mahkeme, Cohen'e toplam 1,9 milyon dolar da para cezası verdi.

Cohen, kampanya finansmanı yasasını ihlal eden ödemelerdeki rolünü geçen Ağustos ayında, Kongre'ye yalan ifade verdiğini ise geçen Kasım'da kabul etmişti.

Hafifletici unsur talebi

Cohen'in avukatları mahkemedeki savunmalarında, müvekkilerinin, Rusya'nın 2016'da seçimlere olası müdahalesini soruşturan ABD'li Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ile işbirliği yapmasının hafifletici unsur olarak değerlendirilmesini talep etti.

"Müvekkilim, ülkedeki en güçlü insanın aleyhinde kanıt sunmak üzere ortaya çıktı" diyen avukat Guy Petrillo, Cohen'in Mueller soruşturmasının "Trump tarafından kapatılabileceğini" bildiği için savcılıkla işbirliği yaptığını sözlerine ekledi.

Yargıç Pauley ise "Sayın Cohen ilerideki soruşturmalara yardımcı olma sözü verdi. Ancak bu, şu an göz önünde bulundurabileceğimiz bir şey değil" dedi. Yargıç buna karşın Cohen'i, savcılığın federal yasalar doğrultusunda talep ettiği beş yıla kadar varan hapis cezasının altında bir cezaya çarptırdı.

Donald Trump, Michael Cohen ve Stormy Daniels

Donald Trump, Michael Cohen ve Stormy Daniels

"Trump'ın kirli işleri"

Geçmişte Trump için "merminin önüne atlayacağını" söyleyen Cohen, mahkemedeki konuşmasında doğrudan ABD Başkanı'nı suçlayan ifadeler kullandı. Cohen, eski müvekkili Trump'ı kastederek, "Onun kirli işlerini gizlemek, benim vazifemmiş gibi hissettim" dedi. Cohen, "Beni karanlığa götüren yolu seçmeme, kendi zayıflığım ve bu adama körü körüne gösterdiğim sadakat neden oldu" diye konuştu. Ancak yaptıklarının sorumluluğunu aldığını defaatle dile getiren Cohen, verilen cezanın kendisini "kişisel ve ruhsal hapisten" kurtaracağını söyledi. Gözlerinin dolduğu görülen Cohen, "Tarih beni bir hain olarak hatırlamayacak" ifadesini kullandı.

Cohen'i cezaevine gönderen suçlar

Cohen, ABD'de Kasım 2016'da düzenlenen başkanlık seçimlerinden kısa süre önce, Trump ile geçmişte ilişki yaşadığını öne süren porno film yıldızı Stormy Daniels'e 130 bin dolar ödediğini itiraf etmişti. Cohen aynı dönemde, benzer bir iddiayla ortaya çıkan eski Playboy modeli Karen McDougal'a da 150 bin dolar ödenmesini sağladığını kabul etmişti. Cohen, savcılığa verdiği ifadede, ödemelerin Trump'ın talimatıyla yapıldığını söylemişti.

Cohen ayrıca Kongre'nin iki ayrı komitesine verdiği yazılı ifadede, Moskova'da inşa edilmesi planlanan Trump Tower gökdeleniyle ilgili Rusya'da yaptığı görüşmelerin, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayının seçim süreci başlamadan önce sonlandığını belirtmişti. Ancak projeyle ilgili görüşmelerin, Trump'ın adaylığının kesinleşmiş olduğu Haziran 2016 tarihine kadar sürdüğü ortaya çıkmıştı. Söz konusu proje hayata geçirilmemişti.

DW,rtr,AFP,dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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