 Trump′ın eski avukatı Rusya soruşturmasında yalan söylediğini itiraf etti | DÜNYA | DW | 29.11.2018

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DÜNYA

Trump'ın eski avukatı Rusya soruşturmasında yalan söylediğini itiraf etti

ABD Başkanı Trump'ın eski avukatı Cohen, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale etmesiyle ilgili soruşturmada Kongre'ye yalan söylediğini kabul etti. Trump, Cohen'in az ceza almak için ağız değiştirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen (ortada)

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen (ortada)

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının incelendiği soruşturmada Kongre'ye yalan söylediği suçlamasını kabul etti.

Perşembe sabahı New York'taki federal mahkemeye giden Cohen, Moskova'da Trump adına yapılması planlanan bir kulenin inşaatıyla ilgili Kongre üyelerini yanlış yönlendirdiğini itiraf etti.

Trump'ın, başkan seçilmek için kampanya yürüttüğü dönemde Trump Organization adlı şirketi aracılığıyla Moskova'da gayrimenkul yatırımında bulunmak üzere bir anlaşma yaptığı, soruşturmada yer alan iddialar arasında.

52 yaşındaki Cohen, söz konusu yatırım anlaşmasıyla ilgili Ağustos 2017'de Kongre'ye "yanlış, uydurma ve düzmece" ifade verdiğini kabul etti. Mahkemeye göre Cohen, Rusya soruşturmasında inşaat anlaşmasıyla ilgili iddiaların önemini azaltmak için, projenin Ocak 2016'da, yani başkanlık için ön seçimlerden önce rafa kaldırılığını belirterek yalan söyledi.

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ABD Başkanı Trump'ın eski seçim kampanyası danışmanı Papadopoulos, Rusya'nın seçimlere müdahelesi soruşturması kapsamında "FBI'a yalan söylemekten" suçlu bulundu. (08.09.2018)

ABD Başkanı Donald Trump, savcılıkla uzlaşarak itirafçı olan eski avukatı Michael Cohen'i hikâye uydurmakla suçladı. Cohen'in avukatı ise müvekkilinin Rusya soruşturmasına bilgi sağlayabileceğini duyurdu. (22.08.2018)

ABD Başkanı Trump, önceki ifadelerinin aksine, oğlu Trump Jr'ın, 2016'daki seçim dönemindeki rakibi Hillary Clinton hakkında "zarar verici bilgi" toplamak üzere Ruslarla görüştüğünü dolaylı yoldan kabul etti. (06.08.2018)

Cohen asıl ifadesinde ise, şirket içerisinde inşaat projesinin Rusya hükümetinden ruhsat izni alma çerçevesinde Ocak 2016'dan sonra da pek çok kez tartışıldığını belirtti.

Cohen, Manhattan'daki mahkeme binasından ayrıldığı sırada kendisine soru soran gazetecilere yanıt vermedi. Avukatı ise, Cohen'in işbirliği yaptığı ve yapmaya devam edeceğini söyledi.

"Az ceza almak için yaptı"

G20 Zirvesi için Arjantin'e hareketinden önce konuşan ABD Başkanı Trump, Cohen'in Rusya soruşturmasında daha az bir ceza almak için bu şekilde ifade verdiğini söyledi. Trump, eski avukatı Cohen'i "zayıf ve çok akıllı olmayan bir kişi" olarak tanımladı.

Moskova'daki inşaat projesiyle ilgili Cohen'in Kongre'ye verdiği ilk ifadenin doğru olduğunu savunan Trump, "Cohen haklı olsa bile önemi yok çünkü proje hayata geçmedi" diye konuştu. Trump, projeyi uygulamamaya karar verdiğini söyledi.

Son gelişme Trump'ın seçim kampanyasında Rusya'dan destek alıp almadığı araştıran Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturma kapsamında kritik bir rol oynayabilir. Mueller'in yürüttüğü soruşturmada Trump'ın eski seçim kampanyası yöneticisi Paul Manafort, esli ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn de dahil Başkan'ın yakınında olan pek çok isme yönelik suçlamalar var.

Trump ve Moskova yönetimi 2016 seçimlerine müdahale edildiği iddialarını reddediyor.

rtr,AFP/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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