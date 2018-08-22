 Trump′ın eski avukatı itirafçı oldu | GÜNDEM | DW | 22.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

GÜNDEM

Trump'ın eski avukatı itirafçı oldu

Trump'ın uzun yıllar avukatlığını yapan Michael Cohen, müvekkilinin isteğiyle suç işlediğini itiraf etti. Cohen'in itiraf ettiği suçlamalar arasında bir porno yıldızına ödenen para da var.

default

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen, mahkemeye verdiği ifade de vergi kaçakçılığı ve seçim kampanyasına hile karıştırmaktan suçlu olduğunu itiraf etti. Cohen'in hakkındaki sekiz ayrı suçlamayı kabul ederek soruşturma yürüten makamlarla işbirliğine gittiği bildirildi.

Trump ile cinsel ilişkiye giren iki kadına susmaları için 130 bin ve 150 bin dolar ödediğini de itiraf eden Cohen, para ödenen kişilerden birinin porno filmi yıldızı Stormy Daniel, diğerinin de eski bir Playboy modeli Karen McDougal olduğunu anlattı. Cohen'in avukatı Lanny Davis, müvekkilinin ailesini ve ülkesini her şeyin üzerinde tutacağına dair verdiği sözü yerine getirdiğini ve Trump'ın seçimi etkilemek üzere iki kadına para ödeyerek suç işlemesi için Cohen'e direktif verdiğini söyledi. Davis "Bu ödemeleri yapan Cohen suçlu ise Trump'ın hiç mi suçu yok?” dedi.

Michael Cohen'in cezasının hafifletilmesi karşılığında yıllar boyunca Trump hakkında topladığı bilgileri açıklamaya hazır olduğu tahmin ediliyor. Trump'ın eski avukatının 65 yıla mahkûm edilmesi mümkün. Karar 12 Eylül'de açıklanacak.

USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort

Paul Manafort

Trump'ın başı derde girebilir

Cohen'in mahkemedeki ifadesinin Donald Trump'ı son derece zor durumda bırakabileceği belirtiliyor. ABD yasalarına göre Başkan'ın yargılanması mümkün olmasa da suçlamaların doğruluğu kanıtlandığı takdirde hakkında görevden alma prosedürü başlatılabilir.

Beyaz Saray, Michael Cohen'in ifadesiyle ilgili açıklamada bulunmadı. Trump'ın özel avukatı Rudy Giuliani ise "Başkan'ın hatalı davrandığına dair herhangi bir suçlamada bulunulmadığını" söyledi.

Eski kampanya şefi suçlu bulundu

Trump'ın eski kampanya şefi Paul Manafort da bir başka mahkemedeki duruşmasında vergi kaçırma ve banka sahtekârlığından suçlu bulundu. Jüri, Manafort hakkındaki diğer on suçlama hakkında kesin yargıya varamadı.

Manafort, özel savcı Robert Mueller'in soruşturmaları doğrultusunda suçlu bulunan ilk sanık oldu. Trump, Mueller'i hakkında cadı avı başlatmakla suçlamaktaydı. Dava konusu, Manafort'a yöneltilen 2016 yılındaki seçim kampanyasıyla ilgili suçlamalar ve seçim kampanyası için Moskova ile gizli anlaşma yapıldığı iddiaları değildi.

DW,AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

FBI Trump'ın avukatının ofisini bastı

ABD Başkanı Trump'ın avukatının ofisinde arama yapan FBI çok sayıda dokümana el koydu. Baskında, Trump'la ilişki yaşadığını iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels'a ödenen paraya dair belgelere de ulaşıldığı bildirildi. (10.04.2018)  

Trump, oğlunun Ruslarla görüştüğünü kabul etti

ABD Başkanı Trump, önceki ifadelerinin aksine, oğlu Trump Jr'ın, 2016'daki seçim dönemindeki rakibi Hillary Clinton hakkında "zarar verici bilgi" toplamak üzere Ruslarla görüştüğünü dolaylı yoldan kabul etti. (06.08.2018)  

Benzer içerik

Türkei | In der Türkei festgehaltener US-Pastor Brunson

Trump'ın danışmanı: Brunson serbest bırakılırsa kriz sona erer 22.08.2018

ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, papaz Brunson’ın serbest bırakılması halinde Ankara ile Washington arasındaki krizin sona ereceğini söyledi.

Syrien US-Streitkräfte errichten eine neue Basis in Manbidsch

ABD Suriye'ye mali desteği kesti 17.08.2018

ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi istikara kavuşturma projelerine bundan böyle maddi destek sağlanmayacağını açıkladı. Diğer yandan Bakan'ın Suriye özel temsilciliğine eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey atandı.

USA trump und Erdogan Treffen in New York

Selçuki: Trump AB ile Türkiye'yi yakınlaştırdı 17.08.2018

ABD ile yaşanan krizi DW Türkçe'ye değerlendiren EDAM Yönetim Kurulu üyesi Can Selçuki, ABD Başkanı Donald Trump "çok zor bir işi becererek Türkiye ile AB'yi yakınlaştırdı" diyor.