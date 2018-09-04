 Trump′ın Esad′ın ölüm emrini verdiği iddia edildi | DÜNYA | DW | 05.09.2018

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DÜNYA

Trump'ın Esad'ın ölüm emrini verdiği iddia edildi

ABD'de Watergate skandalını ortaya çıkaran deneyimli gazeteci Bob Woodward'ın Başkan Trump ile ilgili kitabındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Kitapta Trump'ın Esad'ı öldürme emri verdiği iddia ediliyor.

USA Donald Trump (Reuters/K. Lamarque)

ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yeni çıkacak bir kitaptaki iddialar tartışma yarattı. ABD eski başkanlarından Richard Nixon'ı istifaya götüren Watergate skandalını ortaya çıkaran gazeteci Bob Woodward'ın Başkan Trump ile ilgili yeni kitabında Suriye'de Nisan 2017'de kimyasal silah saldırısı düzenlendiği iddialarından sonra Trump'ın Savunma Bakanı Jim Mattis'i arayıp Esad'ın öldürülmesi talimatını verdiği öne sürüldü.

Kitapta Trump'ın "Onu öldürelim! (Suriye'ye) girelim" sözü üzerine Mattis'in derhal ilgileneceğini söylediği, ancak daha sonra sınırlı bir hava saldırısıyla Esad'ı kişisel olarak tehdit etmeyen bir plan geliştirildiği belirtiliyor. Kitapta Mattis'in başka bir konuda Trump'ın "5'inci, 6'ncı sınıfa giden" çocuklar gibi davrandığını söylediği belirtiliyor.

USA, Washington: Der Journalist Bob Woodward nimmt am White House Correspondents Dinner teil (picture alliance/dpa/C. Owen)

Watergate skandalını ortaya çıkaran gazeteci Bob Woodward

Trump: Kötü bir kitap

Başkan Trump muhafazakar haber portalı Daily Caller'a yaptığı açıklamada "Sadece kötü bir kitap daha" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da kitaptaki iddiaları yalanladı.

Daha önce sekiz ABD başkanı hakkında kitap yazan Woodward "Korku: Beyaz Saray'da Trump" isimli kitapta ayrıca Beyaz Saray'da ulusal güvenlik kaygısıyla Trump'ın önünden belgelerin çalındığını iddia etti.

11 Eylül'de satışa çıkacak kitabın bazı bölümleri Woodward'ın da görev yaptığı Washington Post gazetesinde yayımlandı. Kitapta Beyaz Saray Genel Sekreteri John F. Kelly'nin Trump için "o bir aptal" dediği öne sürüldü.

Woodward'ın kitabında Trump'ın Adalet Bakanı Jeff Sessions'a hakaret ettiğine dair de bir bölüm var.

Washington Post gazetesi, kitap yayımlanmadan önce, Ağustos ayı başında gazeteci Woodward ile Trump arasında geçen bir telefon konuşmasını da yayımladı. Konuşmada Woodward Trump'a kitap için yaptığı ropörtaj taleplerinden bahsediyor ve Trump da hiçbir talebin kendisine ulaşmadığını söylüyor.

rtr,AP/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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