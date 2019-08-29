 Trump′ın duvar planlarına Pentagon′dan destek | DÜNYA | DW | 04.09.2019

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DÜNYA

Trump'ın duvar planlarına Pentagon'dan destek

Pentagon ABD Başkanı Trump'ın Meksika duvarı projesine kaynak desteği verdi. Pentagon'un sınıra inşa edilecek duvar için 3 milyar 600 milyon dolar bütçe aktardığı açıklandı.

Başkan Trump, Meksika sınırına duvar inşa etmek istiyor

Başkan Trump, Meksika sınırına duvar inşa etmek istiyor

ABD Savunma Bakanı Mike Esper, 127 askeri inşaat projesi için ayrılan bütçeden 3 milyar 600 milyon doların Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırında inşa etmek istediği duvarın 282 kilometrelik bölümü için kullanılmasını onayladı.

Pentagon yetkilileri hangi askeri inşaat projelerinin bu durumdan etkileceğini açıklamazken Çarşamba günü bu konuda Kongre'nin bilgilendirileceğini aktardı. Söz konusu projelerin ertelenmesi bekleniyor. Aynı yetkililer paranın bir bölümünün ABD'deki projelerden bir kısmının ise yurtdışındaki projelerden geleceğini kaydetti.

Pentagon'ın kararının yeni bir tartışma başlatması bekleniyor. Daha önce duvar projesi için 6 milyar dolar kaynak sağlamayı reddeden Kongre'nin, duvar için kaynak sağlayacak projeleri fonlama konusundaki tavrı merak ediliyor.

Savunma Bakanlığı askeri inşaat projeleri için ayrılan bütçenin duvar yapımına aktarılması sonrası Kongre'den yeni kaynak temini konusunda herhangi bir garanti olmadğını kaydediyor.

ABD Senatosu'nun Demokrat Parti lideri Chuck Schumer, Pentagon'un duvar yapımı için bütçe aktarmasını eleştirdi. Schumer, "Bu ülkemize hizmet eden silahlı kuvvetlerin yüzüne atılmış bir tokattır" dedi ve ekledi "Başkan Trump askeri kaynakları kendi egosunu tatmin etmek ve Meksika'nın ödeyeceğine dair söz verdiği duvarı inşa etmek için kullanmaya gönüllü."

Kongre bu yılın bütçesinde geçen yıl olduğu gibi duvar için 1 milyar 375 milyon dolar kaynak ayırılmasını onaylamıştı. Beyaz Saray 5 milyar 700 milyon dolar kaynak ayırılmasını talep ediyordu. Trump Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin kamu hizmetlerinin sürdürülmesini sağlayacak bütçede anlaşamaması sonucu kamu hizmetlerinin 22 Aralık'tan itibaren 35 gün boyunca askıya alınmasının ardından Kongre'nin verdiği miktarı kabul etmek zorunda kalmıştı. Ancak başka hükümet hesaplarından klaynak aktarmak için hemen akabinde ulusal acil durum ilan etmişti.

AP/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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