Trump’ın dezenfektan açıklamasına tepki yağdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın dezenfektanlar hakkındaki önerisinin ardından doktorlar ve sağlık uzmanlarından, bu ürünlerin kullanımı konusunda uyarı geldi. Uzmanlar dezenfektanların içilmesi ya da vücuda enjekte edilmesinin ölümcül olabileceğinin altını çizdi.

Uzmanların uyarısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın COVID-19 ile mücadele kapsamında hastaların vücuduna dezenfektan enjekte etme seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasının ardından geldi.

"En tehlikeli ve aptalca öneri"

İngiltere'deki Doğu Anglia Üniversitesi'nden Tıp Profesörü Paul Hunter, "COVID-19'un tedavisi konusunda şu ana kadar yapılmış en tehlikeli ve aptalca öneri” dedi. Hunter, dezenfektan enjekte etmenin ölümle sonuçlanabileceğini vurguladı. Hunter Trump'ın açıklaması için "Çok sorumsuzca çünkü maalesef dünya üzerinde bu saçmalığa inanarak denemek isteyenler olabilir” dedi.

Trump Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında biliminsanlarının virüsü kapan hastaların vücuduna ışık ya da dezenfektan verme seçeneğini değerlendirmesi gerektiğini söylemişti. Trump, "Böyle bir şey yapmamız mümkün mü? Enjeksiyon yoluyla temizleme gibi… Bunu denemek ilginç olabilir” demişti.

Ultraviyole ışınları havada asılı duran virüsleri öldürüyor. Ancak uzmanlar insan vücudundaki COVID-19 bulaşan hücreleri ultraviyole ışınlarla hedef almanın mümkün olmadığını söylüyor.

Londra'daki Kings College'ın Profesörlerinden Penny Ward, "Ne güneş altında kalmak ne de ısıtmak iç organlarda yayılan virüsleri öldürür" diyor. Ward ayrıca "Çamaşır suyu içmek öldürür. Vücuda enjekte etmek ise daha hızlı öldürür. Onu da yapmayın!” diyor.

"Şoke edici ve bilim dışı"

Reading Üniversitesi'nden Parastou Donyai de Trump'ın açıklamaları için "şoke edici ve bilim dışı" değerlendirmesini yaptı. Donyai COVID-19 konusunda endişe taşıyan insanlara doktorlar ve eczacıların tavsiyelerini dinleme çağrısında bulundu. Donyai Trump'ın daha önceki sözlerinin de insanların bilinçsizce ilaç kullanmasına neden olduğa dikkat çekti. Donyai, "Bilimden uzak açıklamalar sonucu umutlanıp, klorokin alarak kendisini zehirleyen insanlar gördük” diye konuştu.

Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Robert Reich ise tepkisini Twitter üzerinden gösterdi. Profesör Reich, paylaşımında "Trump'ın brifingleri kamu sağlığını tehlikeye atıyor. Lütfen dezenfektan içmeyin” yazdı.

Dettol ve Lysol adlı ev tipi dezenfektanları üreten Reckitt Benckiser adlı firmadan da konuya ilişkin açıklama geldi. Şirket, tüketicilere ürünlerini yememe ve vücuduna enjekte etmeme uyarısında bulundu.

AP/ÖA,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe