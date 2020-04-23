 Trump’ın dezenfektan açıklamasına tepki yağdı | DÜNYA | DW | 24.04.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump’ın dezenfektan açıklamasına tepki yağdı

ABD Başkanı Trump’ın koronavirüs hastalarına dezenfektan enjekte edilmesi yönündeki önerisine biliminsanları tepki gösterdi. Doktorlar bunun ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın dezenfektanlar hakkındaki önerisinin ardından doktorlar ve sağlık uzmanlarından, bu ürünlerin kullanımı konusunda uyarı geldi. Uzmanlar dezenfektanların içilmesi ya da vücuda enjekte edilmesinin ölümcül olabileceğinin altını çizdi.

Uzmanların uyarısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın COVID-19 ile mücadele kapsamında hastaların vücuduna dezenfektan enjekte etme seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasının ardından geldi.

"En tehlikeli ve aptalca öneri"

İngiltere'deki Doğu Anglia Üniversitesi'nden Tıp Profesörü Paul Hunter, "COVID-19'un tedavisi konusunda şu ana kadar yapılmış en tehlikeli ve aptalca öneri” dedi. Hunter, dezenfektan enjekte etmenin ölümle sonuçlanabileceğini vurguladı. Hunter Trump'ın açıklaması için "Çok sorumsuzca çünkü maalesef dünya üzerinde bu saçmalığa inanarak denemek isteyenler olabilir” dedi.

Trump Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında biliminsanlarının virüsü kapan hastaların vücuduna ışık ya da dezenfektan verme seçeneğini değerlendirmesi gerektiğini söylemişti. Trump, "Böyle bir şey yapmamız mümkün mü? Enjeksiyon yoluyla temizleme gibi… Bunu denemek ilginç olabilir” demişti.

Ultraviyole ışınları havada asılı duran virüsleri öldürüyor. Ancak uzmanlar insan vücudundaki COVID-19 bulaşan hücreleri ultraviyole ışınlarla hedef almanın mümkün olmadığını söylüyor.

Londra'daki Kings College'ın Profesörlerinden Penny Ward, "Ne güneş altında kalmak ne de ısıtmak iç organlarda yayılan virüsleri öldürür" diyor. Ward ayrıca "Çamaşır suyu içmek öldürür. Vücuda enjekte etmek ise daha hızlı öldürür. Onu da yapmayın!” diyor.

Afghanistan Ovisen Pharma Herstellung von Desinfektionsmitteln

"Şoke edici ve bilim dışı"

Reading Üniversitesi'nden Parastou Donyai de Trump'ın açıklamaları için "şoke edici ve bilim dışı" değerlendirmesini yaptı.  Donyai COVID-19 konusunda endişe taşıyan insanlara doktorlar ve eczacıların tavsiyelerini dinleme çağrısında bulundu. Donyai Trump'ın daha önceki sözlerinin de insanların bilinçsizce ilaç kullanmasına neden olduğa dikkat çekti. Donyai, "Bilimden uzak açıklamalar sonucu umutlanıp, klorokin alarak kendisini zehirleyen insanlar gördük” diye konuştu.

Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Robert Reich ise tepkisini Twitter üzerinden gösterdi. Profesör Reich, paylaşımında "Trump'ın brifingleri kamu sağlığını tehlikeye atıyor. Lütfen dezenfektan içmeyin” yazdı.

Dettol ve Lysol adlı ev tipi dezenfektanları üreten Reckitt Benckiser adlı firmadan da konuya ilişkin açıklama geldi. Şirket, tüketicilere ürünlerini yememe ve vücuduna enjekte etmeme uyarısında bulundu.

AP/ÖA,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Salgının etkileri denizlere yarıyor

Koronavirüs nedeniyle dünya çapında uygulanan kısıtlamalar doğaya yarıyor. Turist akınlarının durduğu Tayland'ın kıyılarında, nadir deniz canlılarının görülmeye başlandığı bildirildi. (24.04.2020)  

Araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı burun

Farklı ülkelerden birçok bilim insanın yaptığı ortak bir araştırmaya göre, özellikle burundaki iki hücre tipi, yeni tip koronavirüsün vücuda ana giriş kapısını oluşturuyor. (23.04.2020)  

Benzer içerik

Kenia Corona-Pandemie

Afrika'daki COVID-19 vakalarında endişe verici artış 23.04.2020

Afrika'daki COVID-19 vakası sayısında son bir haftada yüzde 43 artış görüldüğü açıklandı. Gerçek sayının daha da yüksek olabileceği belirtiliyor. Afrika'nın, virüs salgınının yeni merkezi olmasından endişe ediliyor.

USA Coronavirus Donald Trump PK

Trump’tan korona önlemi: Göçmenlere kapılar kapanıyor 21.04.2020

Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD’de Başkan Trump, ülkeye göçe geçici olarak izin vermeyecek.

Sars-CoV-2 Illustration

Araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı burun 23.04.2020

Farklı ülkelerden birçok bilim insanın yaptığı ortak bir araştırmaya göre, özellikle burundaki iki hücre tipi, yeni tip koronavirüsün vücuda ana giriş kapısını oluşturuyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv

BM'den İsrail'e ilhak uyarısı

İsrail’de koalisyon kurmaya hazırlanan Netanyahu ve Gantz’ın Batı Şeria’daki bazı bölgeleri ilhak etme konusunda uzlaşmasına BM Özel Temsilcisi de tepki göstererek, bunun "barış umudunu ortadan kaldıracağını" söyledi.  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme.  