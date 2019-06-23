Trump'ın damadından tartışmalı Ortadoğu planı

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner uzun zamandır beklenen Ortadoğu barış planının mali ayrıntılarını Bahreyn'de düzenlenen konferansta açıkladı. Kushner özel yatırım ve bölge hükümetlerinden destek ile kötü durumdaki Filistin ekonomisini canlandırmayı hedefleyen ve “yüzyılın fırsatı” diye tanımladığı 50 milyar dolarlık paketi tanıttı.

"Filistinlilere doğrudan mesajım: Geçmişte sizi hayal kırıklığına uğratanların söylediğinin aksine, Başkan Trump ve Amerika sizden vazgeçmedi” diyen Kushner, doğru bir şekilde uygulanması durumunda paketin Filistinlilere daha iyi, daha itibarlı ve başarılı bir gelecek sağlayabileceğini söyledi.

Kushner Filistinlilerin siyasi çözüm konusundaki çağrısına “Daha önce çözülememiş siyasi sorunların çözümü için bir ekonomik patika üzerinde anlaşmak gerekli bir ön koşuldur” şeklinde konuştu.

Filistin'de protestolar düzenlendi

Filistinli ve İsrailli yetkililer Bahreyn'deki konferansa katılmadı. Kushner paketini Arap maliye bakanları ve uluslararası finans kurumlarının yetkililerine ve küresel yatırımcılara anlattı.

Kushner paketini tanıtırken Filistinliler Batı Şeria ve Gazze'de paketi protesto gösterileri düzenlediler. Gösterilerde "Filistin satılık değildir!” sloganları atıldı.

Filistinliler 10 yıla yayılan planda milyonlarca iş yaratmayı hedefleyen ve yaşam şartlarını yükseltmeyi amaçlayan planı, İsrail işgaline son verme, bağımsızlık, sınırlar, Kudüs'ün statüsü ve Filistinli mültecilerin durumu ile ilgili bir öneri içermediği için reddediyor. ABD’li yetkililer paketin siyasi konuları içeren bölümünün muhtemelen sonbahara kadar açıklanmayacağını kaydetti. Siyasi planın bir Filistin devletinin kuruluşu için çağrı içermediğine dair Beyaz Saray'dan gelen işaretler plana muhalefeti artırmıştı.

Başkan Trump da gazetecilere yaptığı açıklamada “Ekonomik destek vermeliyiz çünkü Filistinlilerin parası yok ve Filistinlilere biraz para vererek yardım etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saeb Erekat paylaştığı Twitter mesajında "Trump yönetimi sadece Filistin'den vazgeçmekle kalmadı, barış, adalet ve temel insani prensiplerden de vazgeçti" dedi.

AP,AFP/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe