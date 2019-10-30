 Trump’ın beşinci iç güvenlik bakanı belli oldu | DÜNYA | DW | 02.11.2019

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DÜNYA

Trump’ın beşinci iç güvenlik bakanı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump iç güvenlik bakanlığı görevini vekaleten Chad Wolf’un üstleneceğini açıkladı. Wolf, Trump’ın görev süresi içindeki beşinci iç güvenlik bakanı olacak.

Chad Wolf

Chad Wolf

ABD Başkanı Donald Trump, Kevin McAleenan'dan boşalacak iç güvenlik bakanlığı görevine vekaleten Chad Wolf'u getirdiğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, daha önce geçici olarak bu görevi üstlenen McAleenan'ın 11 Kasım'da görevi bırakacağını duyurdu. Nisan ayında ilk kez bu mevkiye aday gösterilen McAleenan'ın istifası geçen ay kamuoyuna açıklanmıştı.

Müstakbel iç güvenlik bakanı Wolf, bakanlığın strateji ve planlama birimine başkanlık ediyordu. Wolf, Ocak 2017'de ABD başkanlığı görevine başlayan Trump’ın görev süresi içindeki beşinci iç güvenlik bakanı olacak.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump

Trump'a gazeteciler sürekli vekaleten görevi devralan bakanlar atamanın bir sorun yaratıp yaratmadığını sordu. Trump soruya "Vekaleten olmasını seviyorum. Bana bir esneklik sağlıyor" yanıtını verdi.

ABD'de bakanlık, büyükelçilik ve bazı üst düzey hükümet görevlilerinin ABD Senatosu'nun çoğunluğu tarafından onanması gerekiyor. Vekaleten göreve getirilen bakanlar ise Senato tarafından onanmış bir bakanın tam yetkilerine sahip değil.

ABD hükümetinin üçüncü büyük bakanlığı olan iç güvenlik bakanlığı 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından kurulmuştu. Birçok hükümet biriminin bir araya getirildiği dev bakanlığın yaklaşık 240 bin çalışanı var. Trump’ın yasadışı göçle mücadelesinde kilit rol oynayan bakanlık bünyesinde Gümrük ve Sınır Koruma, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE), Vatandaşlık ve Göç Servisleri gibi çeşitli birimler yer alıyor. Ayrıca Sahil Güvenlik, Gizli Servis, doğal afetlere hazırlık, koordinasyon ve destekten sorumlu Federal Acil Durum Yönetimi Kurumu (FEMA) gibi birimler de bakanlığa bağlı.

dpa, AFP / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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