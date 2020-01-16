Trump'ın azil davasında duruşmalar başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil davasında bugün Senato ilk kez toplanıyor. TSİ 21.00'de toplanacak olan Senato ilk duruşmada, dava sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin usul konularına açıklık getirecek. Oturumların kaç saat süreceği, iddia makamı ve Trump'ın avukatlarının açılış konuşmalarını ne zaman yapacakları gibi soruların yanıt bulması bekleniyor.

Senato'da Demokratik azınlığın lideri Chuck Schumer geçen hafta Senato'nun ilk oturumda dinleyeceği tanıklarla ilgili de oylama yapmasını beklediklerini söyledi. Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell ise Senato'nun tanıkları iddia ve savunma makamlarının konuşmalarını dinledikten sonra oylayacağını açıkladı.

ABD Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts

Dava nasıl ilerleyecek?

Tarihi azil davası geçen hafta Perşembe günü iddianamenin okunmasıyla resmen başlamıştı. Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts mahkeme başkanı olarak, senatörler ise jüri üyesi olarak yemin etmişti. Cumhuriyetçi Senatör McConnell sürecin 1999 yılında Bill Clinton için başlatılan azil davasına "çok" benzeyeceğini söyledi. Monica Lewinsky ile yaşadığı ilişki nedeniyle patlak veren skandal üzerine başlatılan azil davasında iddia ve savunma makamlarının görüş bildirmeleri üç gün sürmüştü. Ardından senatörler iddia ve savunma makamlarına sorular yöneltmişti. Bu sorular mahkeme başkanı tarafından okunmuştu. Senatörlerin kamuya açık duruşmalarda konuşmalarına ve cep telefonu kullanmalarına izin verilmemiş, davanın bazı bölümleri ise kamuoyuna kapalı olarak yapılmıştı.

ABD Kongre Binası

Çoğunluğun gücü

ABD Başkanı Trump'a "görevi kötüye kullanma" ve "ABD Temsilciler Meclisi'nin soruşturmasına engel olma" suçlamaları yöneltiliyor. Trump'ın avukatları anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bu suçlamaları reddediyor. Senato'da 53 Cumhuriyetçi, 47 Demokratik üye bulunuyor. Çoğunluğu Cumhuriyetçi senatörlerin oluşturması nedeniyle azil davasının Trump'ın aleyhine sonuçlanması beklenmiyor. Azil için 100 senatörden üçte ikisinin yani 67 senatörün iki suçlamadan en az birinin gerçekleştiği yönünde oy kullanması gerekiyor. Davanın usulüne ilişkin sorularda ise karar vermek için mutlak çoğunluğun, yani 51 senatörün oyu yeterli. 50'ye 50 olması halinde ise mahkeme başkanı olarak Roberts son kararı verebiliyor. Tanıkların ne zaman dinleneceği konusunda Senato'da hararetli tartışmaların yaşanması bekleniyor.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney

Tanıklar anlaşmazlık konusu

Trump’ın 2020 Başkanlık Seçimleri’ndeki olası rakibi Joe Biden ve oğlu hakkında soruşturma açılması için Ukrayna hükümetine baskı yaptığı öne sürülüyor. Demokratlar Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un da aralarında olduğu dört kilit ismin tanık olarak dinlenmesini istiyor. Ayrıca bazı hükümet belgelerini görme izni talep ediyorlar. Cumhuriyetçiler ise her iki talebe de karşı çıkıyor. Bunların olabilmesi için Demokratların Cumhuriyetçilerden dört senatörün ya da üçünün ve mahkeme başkanı Roberts'in desteğini almaları şart. Clinton davasında üç tanık dinlenmişti.

Monica Lewinsky ve Bill Clinton

Dava süreci kısa mı uzun mu olacak

Tanıkların dinlenip dinlenmeyeceği davanın süresinde de belirleyici olacak. Bazı cumhuriyetçiler iki haftada tamamlanabilecek daha hızlı bir süreçten yana. Trump da davanın "son derece hızlı” bir biçimde tamamlanmasını istedi. Clinton'ın azil davası ise tanıkların dinlenmesi nedeniyle yaklaşık beş hafta sürmüştü.

ABD tarihinde şimdiye kadar görevinden azledilmiş bir başkan bulunmuyor. Trump ülke tarihinde hakkında azil davası başlatılan üçüncü başkan. Şimdiye kadar 1868 yılında Andrew Johnson ve 1999 yılında Bill Clinton için başlatılan azil davaları sonuçsuz kalmıştı.

AFP, dpa / EC, JD

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