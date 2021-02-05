Trump'ın azil davası Senato'da

Beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını nedeniyle hakkında görevden azil süreci başlatılan ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın azil davası bugün Senato'nun gündemine geliyor.

Temsilciler Meclisi, 74 yaşındaki Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından önce Kongre önünde yaptığı konuşmada destekçilerini "ayaklanmaya kışkırtma" suçlamasıyla 13 Ocak'ta görevden azledilmesi kararı almıştı. Temsilciler Meclisi kararı sonrasında, Trump'ın davası Senato'da görülmeye başlanıyor.

Süreç nasıl olacak?

İddia ve savunma makamlarının sürecin anayasaya uygun olup olmadığı konusunda yaklaşık dört saat süren bir görüşme yaptıktan sonra Senato azil sürecinin anayasaya uygunluğunu oylayacak.

Senato'da çoğunluğun sürecin anayasaya uygun olduğu yönünde oy kullanması halinde iddia ve savunma makamlarına argümanlarını sunmaları için ikişer gün, toplam 16 saat süre tanınacak. Bu sürenin dolmasının ardından Trump'ın görevden azledilmesine ilişkin oylamaya geçilecek. Senato'da üçte iki çoğunluğun sağlanması halinde, yani en az 67 Senatörün azil lehinde oy kullanması halinde ise Trump görevden azledilmiş olacak. Şu anda Senato'da Demokratlar'ın 50, Cumhuriyetçiler'in de 50 sandalyesi bulunuyor.

Kapitol baskınında beş kişi hayatını kaybetmişti

Anayasaya uygunluk tartışması

Trump'ın avukatları ve destekçileri, Trump'ın artık başkan olmamasından ötürü sürecin anayasaya uygun olmadığını savunuyor. Amerikan anayasasına göre azil sürecinin sadece görevdeki başkanlara karşı başlatılabileceğini savunan avukatlar, Trump'ın şu anda sıradan bir vatandaş olduğunu ve hakkında azil süreci başlatılmasının anayasaya uygun olmadığını öne sürüyor. Dava öncesi açıklama yapan Trump'ın avukatları davanın "küstah siyasi bir eylem" olduğunu ve amacının "bir azınlık partisini susturmak" olduğunu öne sürdü.

Azil sürecinin başlatılması için girişimde bulunan Demokratlar ise görev süresi sona ermiş olmasına karşın Trump'ın Kongre baskını nedeniyle görevden azledilmesi gerektiğini savunuyor. Demokratlar aksi takdirde bunun başkanlık görevinin son haftalarındaki olası anayasa ihlallerinin önünü açabileceğini belirtiyor.

Trump, suçlu bulunması halinde eski başkanların faydalandığı emekli maaşından ve güvenlik hizmetinden yararlanamayacak, 2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde de aday olamayacak.

ABD'de 6 Ocak tarihinde Trump yanlıların ABD Kongre Binası'nı işgal etmeleri sırasında biri polis memuru olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Trump hakkında iki azil soruşturması başlatılan ilk başkan olarak ABD tarihine geçti. İlk azil soruşturması Şubat 2020’de başarısız olmuştu.

Reuters,AFP/BÖ,JD

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