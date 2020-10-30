Trump'ın asker çekme planlarına NATO'dan tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltma planlarına kendi partisinin yanı sıra NATO da tepki gösterdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Afganistan'daki ABD askerlerinin hızla çekilmesi konusunda uyarıda bulunarak, bunun "uluslararası teröristlerin" bölgede yeniden yer edinmesine yol açabileceğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Stoltenberg Salı günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Erken veya plansız çekilmenin bedelinin çok ağır olabileceğini" söyledi. ABD askerlerinin çekilmesi halinde IŞİD milislerinin "Suriye ve Irak'ta kaybettiği terör halifeliğini" Afganistan'da yeni kurabileceğini belirten Stoltenberg, bu durumda da ülkenin "uluslararası teröristler için bir platform" olabileceğini dile getirdi.

Cumhuriyetçiler de plana tepkili

Trump'ın görev süresi dolmadan Afganistan'daki asker sayısını azaltma planlarına kendi partisinden de tepki geldi. ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell, ABD'nin hızla askerlerini çekmesi halinde, bunun müttefikleri "terk etme" anlamına geleceğini ve İslamcılara "propaganda için büyük bir zafer" sunacağını belirtti.

McConnell, Afganistan'da meydanın radikal İslamcı Taliban ve IŞİD'e bırakılması halinde, bunun "ABD'nin yenilgisinin ve küçük düşürülmesinin bir sembolü ile İslamcı aşırılığın zaferi olacağını" söyledi. McConnell, böyle bir adımın El Kaide terör ağının yeniden güçlenmesine yol açabileceğini de sözlerine ekledi.

​​​​Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell

Eski Başkan Barack Obama'nın 2011'de Irak'tan çekilme kararı ile IŞİD'in yükseldiğini ve dünya çapında yeni bir terörizm dalgası yaşandığını söyleyen McConnell, Afganistan'dan askerleri zamanından önce çekmenin sonuçlarının 2011'e kıyasla daha ağır olacağını dile getirdi.

Trump'ın çekilme planları

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, ABD hükümeti Afganistan'daki 5 bin askerin sayısını azaltarak, Ocak ayı ortasına kadar 2 bin 500'e indirmeyi hedefliyor. Washington ayrıca Irak'tan 500 askerin çekilmesini planlıyor.

Trump'ın görevden aldığı eski Savunma Bakanı Mark Esper 4 bin 500 askerin Afganistan'da göreve devam etmesinde ısrar ediyordu. Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Christopher Miller ise hafta sonunda yaptığı açıklamada askerlerin çekilmesinin hızlanacağına işaret ederek, "Eve dönme vakti geldi" demişti.

Görev süresi 20 Ocak'ta sona erecek olan Başkan Trump, Afganistan'daki birlikleri Aralık ayı sonuna kadar geri çekmeyi istediğini açıklamıştı. Trump'ın Ekim ayında yaptığı bu açıklama müttefikleri arasında hoşnutsuzluk yaratmıştı. Afganistan'da görev yapan birlikler, ABD'nin lojistik desteğine bağımlı bulunuyor. Afganistan'da Alman askerleri de görev yapıyor.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Almanya da planlara tepkili

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer da, Afganistan'daki asker sayısının azaltılmasının veya birliklerin çekilmesinin barış anlaşmasına bağlı olduğunu belirterek, henüz bu konuda sonuç alınmadığını hatırlattı. Kramp-Karrenbauer Salı günü Hamburg'da yaptığı açıklamada, Afganistan'da görev yapan Alman askerlerinin güvenliğinin öncelikli olduğunu da belirterek, görev sürelerinin "mücadele ettikleri şey güvence altına alınmadan" sona ermemesi gerektiğinin altını çizdi.

Taliban ile imzalanan anlaşma, ABD'nin Mayıs 2021'e kadar askerlerini kademeli olarak Afganistan'dan geri çekmesini öngörüyor. Buna karşılık olarak da, Taliban Kabil'deki hükümet ile barış görüşmelerini kabul etmişti. Geri çekilme planını eleştirenler, 2 bin 500 askerin Afganistan'da istikrarı sağlamak için yeterli olmayacağı görüşünü dile getiriyor.

AFP/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe