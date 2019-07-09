 Trump′ın ″aptal″ dediği elçi istifa etti | AVRUPA | DW | 10.07.2019

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AVRUPA

Trump'ın "aptal" dediği elçi istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın "aptal herif" şeklinde hakaret ettiği İngiltere Büyükelçisi Kim Darroch Washington'daki görevinden istifa etti.

İstifa eden İngiltere Büyükelçisi Kim Darroch

İstifa eden İngiltere Büyükelçisi Kim Darroch

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'la polemik yaşayan Washington'daki İngiltere Büyükelçisi Kim Darroch'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu. Darroch'ın, istifa mektubunda "Şu andaki koşullar görevimi arzu ettiğim şekilde yerine getirmemi imkansız kılıyor" dediği belirtildi.

İngiliz Mail on Sunday gazetesinde geçen hafta sonu Darroch'a ait olduğu öne sürülen diplomatik yazışmalara yer verilmişti. 2017 yılından şimdiye kadarki dönemi kapsayan yazışmalarda Trump'ı "beceriksiz" diye tanımladığı belirtilen Darroch'ın "Başkan güvensiz görünüyor ve beceriksiz şekilde hareket ediyor" ifadelerini kullandığına dikkat çekilmişti.

Trump'ın tepkisi

Yazışmanın basına sızmasının ardından Darroch'a sert tepki gösteren Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda "Büyükelçiyi tanımıyorum, ama kendisi ABD'de istenmiyor. Kendisiyle artık işbirliği yapmayacağız" diye yazmış ve Darroch'a "aptal herif" ve "kaçık" şeklinde de hakaret etmişti.

İngiltere Başbakanı Therasa May'in Brexit politikasını da eleştiren Trump ayrıca "May'e İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkabilmesi için bir anlaşmaya nasıl varılabileceğini söylediğini, ancak May'in onu dinlemeyip kendi akılsız yolunu tercih ettiği" mesajını paylaşmıştı. Trump, sözlerine "Ama mükemmel bir haber var: O da yakında İngiltere'nin yeni bir başbakanının olacağı" şeklinde devam etmişti.

Londra büyükelçisine destek verdi

Darroch nedeniyle yaşanan tartışmada May ise büyükelçisine destek vermiş ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Trump'ın Twitter'daki ifadelerinin "saygısız ve yanlış" olduğunu söylemişti. İngiltere'nin en deneyimli diplomatlarından biri olan Darroch'ın ABD'deki görev süresi bu yılın sonunda dolacaktı.

Reuters,dpa/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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