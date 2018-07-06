 Trump′ın adayı muhafazakar yargıç Kavanaugh | DÜNYA | DW | 10.07.2018

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DÜNYA

Trump'ın adayı muhafazakar yargıç Kavanaugh

Başkan Trump, ABD Yüksek Mahkemesi üyeliğine Kavanaugh’u aday gösterdi. Senato’nun Kavanaugh’un üyeliğini onaylaması halinde Yüksek Mahkeme’de muhafazakâr yargıçlar çoğunluğu oluşturacak.

Washington Trump Bekanntgabe Nominierung Brett M. Kavanaugh Supreme Court Richter (Getty Images/C. Somodevilla)

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en önemli kurumlarından olan Yüksek Mahkeme üyeliğine muhafazakâr yargıç Brett Kavanaugh'u aday gösterdi. Başkan Trump, Kavanaugh'u "kusursuz referanslara” ve "üstün niteliklere” sahip bir yargıç olarak nitelendirdi. Senatoya çağrıda bulunan Trump, adayı Kavanaugh'a oy vermelerini istedi. Bir yargıcın "siyasi görüşlerinin” bu görev için önemsiz olduğunu vurgulayan Trump, Yüksek Mahkeme üyelerinin anayasanın şartlarını uygulamaları gerektiğine işaret etti.

ABD Yüksek Mahkemesi bütün ülkeyi ilgilendiren büyük öneme sahip siyasi konularda da karar alıyor. Mahkeme, kürtajdan idam cezasına kadar çeşitli konularda söz sonu söyleme yetkisine sahip bulunuyor.

Washington Trump Bekanntgabe Nominierung Brett M. Kavanaugh Supreme Court Richter (Getty Images/AFP/S. Loeb)

Muhafazakâr yargıç Kavanaugh

Brett Kavanaugh halen Washington'da Federal Temyiz Mahkemesi'nde görev yapıyor. Daha önce Başkan George W. Bush'a hukuki konularda danışmanlık yapmıştı. Dindar bir Katolik olan Kavanaugh ABD'de daha önce muhafakâr tutumu ile dikkat çekmişti. Kısa bir süre önce daha reşit olmayan bir göçmenin kürtaj olmasına onay veren bir mahkeme kararına itiraz etmesiyle gündeme gelmişti. Bunun yanı sıra eski Başkan Barack Obama'nın hayata geçirdiği "herkes için sağlık sigortası" uygulamasına karşı çıkan açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin üyeleri hayatları boyunca görev yapıyor. Kavanaugh, adaylığı Senato tarafından onaylanması halinde, eski Başkan Ronald Reagen döneminden beri görev yapan ve Temmuz sonunda emekliye ayrılacak olan Anthony Kennedy'nin yerini alacak. Cumhuriyetçilerin Senato'da 51, Demokratların ise 49 üyesi bulunuyor. Demokratların yanı sıra bazı Cumhuriyetçilerin de Kavanaugh'a karşı oy kullanması halinde, Kavanaugh Yüksek Mahkeme üyeliğine seçilemeyebileceği tahmin ediliyor.

Kavanaugh, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana Yüksek Mahkeme için gösterdiği ikinci aday oldu. Trump, geçen yıl muhafazakâr yargıç Neil Gorsuch'u aday göstermişti. Gorsuch, Senato'da Cumhuriyetçi üyelerin tamamından oy olarak Yüksek Mahkeme üyeliğine seçilmişti.

AFP,dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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