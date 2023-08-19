Trump'ın şansını düşük gören Scholz'dan Biden'a övgü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'de önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmaya hazırlanan Donald Trump'ın şansını değerlendirdi.

Augsburger Allgemeine gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Scholz, Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilme ihtimalini düşük gördüğünü ifade etti. Alman lider, "Başkan Biden'ın yeniden seçilmesi de daha olası görünüyor" dedi.

Scholz, Alman hükümetinin yine de olası bir Trump zaferi ve bunun uluslararası siyaset açısından sonuçlarına hazırlanıp hazırlanmadığı yönündeki soru karşısında ise yorum yapmaktan kaçındı.

Alman Başbakan, "Tüm uluslararası durumlardaki senaryoları dikkatli bir şekilde değerlendirdiğimizi tahmin ediyorsunuzdur zaten" ifadesini kullandı.

Biden'a övgü yağdırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın "uluslararası siyasetteki inanılmaz tecrübesini" öven Scholz, 80 yaşındaki politikacının danışmanlarının verdiği tavsiyelerden bağımsız olarak kendi "sağduyusu" ile karar verebilme konusundaki becerisine dikkat çekti.

Scholz, Amerikan toplumundaki kutuplaşma sorununu çözme bakımından en yüksek potansiyele sahip kişinin de Biden olduğunu savundu. Alman lider, "Bu bölünmenin üstesinden gelme ihtimali olan biri varsa, bu kişi Demokrat Başkan Biden'dır" dedi.

ABD'de 2017-2021 yılları arasında başkanlık yapan Cumhuriyetçi siyasetçi Donald Trump, Kasım 2020'deki seçimlerde Biden'a yenilerek koltuğunu gergin ve olaylı geçen bir devir süreci sonucunda Demokrat rakibine bırakmıştı.

Kasım 2024'teki seçimlerde Biden'a yeniden rakip olmaya hazırlanan Trump'ın ilk olarak Cumhuriyetçi aday adayları arasındaki yarışı kazanması gerekiyor. Hakkında dört ayrı dava bulunan eski ABD Başkanı, Cumhuriyetçi Parti'deki ön seçim adayları arasında yapılan anketlerde açık ara önde gidiyor.

dpa/CÖ,JD