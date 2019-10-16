Trump'ın üzerindeki Suriye baskısı artıyor

ABD'nin Suriye'den askerlerini çekeceğini açıklaması ve ardından Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği askeri harekat nedeniyle ABD siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme kararını kınayan tasarı 60'a karşı 354 oyla kabul edildi. Trump'ın kendi partisi Cumhuriyetçilerden 129 senatörün de Demokratların yanında yer alarak kınama kararı lehinde oy kullandığı bildirildi. Kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da askeri harekata derhal son vermesi çağrısı yapıldı.

Öte yandan Beyaz Saray'da dün Başkan Trump'ın Kongre'nin önde gelen isimleriyle Suriye'deki askerlerin çekilmesini ve Suriye'deki son durumu ele almak üzere yaptığı toplantıda olay çıktı. Toplantıda Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların Başkanı Nancy Pelosi'nin Temsilciler Meclisi'ndeki karar tasarısından bahsettiği, Demokrat Parti'nin Senato'daki lideri Chuck Schumer'in ise eski Savunma Bakanı James Mattis'in Suriye ile ilgili değerlendirmelerini hatırlattığı ve bunun üzerine Başkan Trump ile aralarında bir tartışma yaşandığı bildirildi.

Tartışma sırasında Trump'ın Pelosi'yi "üçüncü sınıf siyasetçi" olarak tanımladığını ve bunun üzerine Pelosi ve Temsilciler Meclisi çoğunluk lideri Steny Hoyer'in ayağa kalkarak toplantıyı terk ettiği aktarıldı. Hoyer gazetecilere yaptığı açıklamada başkanla yapılan görüşmenin uzun bir münakaşaya döndüğünü, daha önce altı ABD başkanı döneminde hizmet ettiğini, ancak hiçbir zaman bir başkanın hükümetin eşit düzeydeki kanadına böyle saygısızlık yaptığına şahit olmadığını söyledi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Pelosi ise Başkan'ın bir "sinir krizi" geçirdiğini söyledi. Daha sonra toplantıdan görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Trump Pelosi için "Sinirli Nancy'nin kaçık sinir krizi" ifadelerini kullandı.

Trump "Hiçbirşey yapmayan Demokratlar" olarak tanımladığı Pelosi ve Demokrat Parti'nin Senato'daki lideri Chuck Schumer'ın toplantıyı terk ettiğini söyledi. Trump Pelosi'yi hedef alarak "Acil yardıma ihtiyacı var... Onun için dua edin. O hasta biri" ifadelerini kullandı.

Trump Suriye'den askerlerini çekme kararı nedeniyle hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerden artan eleştiriler karşısında Erdoğan'a askeri harekat için yeşil ışık yaktığını reddetti. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın kararı benim için sürpriz olmadı çünkü bunu uzun zamandır yapmak istiyordu" dedi ve Erdoğan'ın uzun süredir Suriye sınırına askeri birlikleri yığdığını kaydetti.

Trump'tan Erdoğan'a mektup

Trump'ın Kongre üyeleri ile yaptığı toplantıda Erdoğan'a Türkiye'nin harekata başladığı 9 Ekim tarihinde mektup yazdığını söylediği bildirildi. Ortaya çıkan mektupta Trump Erdoğan'a "binlerce kişiyi katletmekten sorumlu olmak istemezsin" diyerek "Sert adam olma. Aptallık etme" dedi.

Trump yolladığı mektupta Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Kobani'nin de kendisine bir mektup yazarak Türkiye ile müzakere etmek istediğini ve bazı tavizler vermeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

"Türkiye Suriye'ye girdi. Türkiye Suriye'ye girerse bu Suriye ile Türkiye arasındadır. Bazı aptalların sizin inanmanızı istediği gibi Türkiye ile ABD arasında değildir" diyen Trump gazetecilere ABD askerlerinin zarar görmeyeceğini, artık bunu çözmenin Suriye, Türkiye ve Rusya'ya kaldığını söyledi.

"Kürtler melek değil"

Trump Kürtlerin de "melek" olmadığını söyleyerek "PKK'nın IŞİD'den muhtemelen daha büyük bir terör tehdidi olduğunu" kaydetti.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'i de eleştiren Trump "Lindsey Graham gelecek bin yılda başkalarının savaşını savaşan binlerce askerle Ortadoğu'da kalmak istiyor. Ben Ortadoğu'dan çıkmak istiyorum" dedi. Graham Trump'a verdiği yanıtta başkanlık dönemindeki en büyük hatayı yaptığını söyledi.

Türkiye'ye yönelik yaptırımları içeren bir kararnameye onay veren Trump, gelişmeleri ele almak üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Ankara'ya gönderme kararı almıştı. Pence ve Pompeo bugün Erdoğan'la görüşecek.

AFP, AP/SSB, BK

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