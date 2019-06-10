Trump'ın üzerindeki soruşturma baskısı artıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2016 Başkanlık Seçimleri'ne Rusya'nın olası müdahalesini araştıran Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in raporu ile ilgili tartışmalar devam ederken, Temsilciler Meclisi'nde ağırlığı olan Demokratlar Başkan Donald Trump üzerindeki baskıyı artırıyor.

Senato İstihbarat Komisyonu, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ulusal güvenlik bölümünden iki eski yöneticiyi Çarşamba günü Başkan Trump'ın seçim kampanyası ve Rusya arasındaki ilişki konusunda ifade vermeleri için davet etti. Eski FBI yöneticilerinin Mueller raporundaki casusluk imaları hakkında tanıklık yapması bekleniyor. Robert Anderson ve Stephanie Douglas isimli FBI yetkililerinin, savcılığın Trump'ın seçim kampanyası ile ilgili soruşturması başlamadan önce kurumdan emekli olduğu bildirildi.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller

Mueller raporu tartışması sürüyor

ABD'de 2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın olası müdahalesini araştıran Özel Yetkili Savcı Mueller, Mart ayında Adalet Bakanı William Barr’a soruşturma raporunu teslim etmişti.

Mueller Mayıs ayında bir basın toplantısı yaparak "Başkanın yasa dışı bir şey yapmadığına ikna olmuş olsaydık, bunu bu şekilde söylerdik" ifadesini kullanmış, Mueller'in bu açıklaması üzerine muhalefetteki Demokratlar Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılmasını gündeme getirmişti. Mueller yaklaşık iki yıl süren araştırmalarında Trump’ın ekibi ile Moskova arasında komplo hazırlamak için bariz bir oluşum olduğuna dair bir bulguya rastlamadıklarını da vurgulamıştı.

Başkan Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr.

Trump Jr. Senato ile görüşecek

Öte yandan Başkan Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın bugün Senato İstihbarat Komisyonu'nda ifade vermesi bekleniyor. Basına kapalı yapılması planlanan görüşme, komisyonun başkanlığını yürüten Kuzey Karolina Senatörü Richard Burr'un Trump Jr.'a, Rusya soruşturması kapsamında gönderdiği mahkeme celbi neticesinde gerçekleşecek. Senatölerin Trump Jr.'ın 2017 yılında komisyona ve Senato Adalet Komisyonu'na verdiği yanıtlarla ilgili görüşmek istediği bildirildi. Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, soruşturmaya konu olan Moskova'da inşa edilmesi planlanan Trump Tower ile ilgili olarak başkanlık seçimlerinden önce Trump Jr'a en az 10 kez bilgi verdiğini açıklamıştı. Trump Jr. ise yaptığı açıklamalarda, konu hakkında sadece dolaylı bilgilere sahip olduğunu iddia ediyor.

AP, AFP/SSB, ET

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