Trump'ı eleştiren Steinmeier'den AB'ye çağrı

ABD Başkanı Trump'ın izlediği politikaları eleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, AB ülkelerine birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD'deki mevcut siyasi duruşu karşısında birlik olmaları için Avrupa Birliği ülkelerine çağrıda bulundu. Steinmeier, Passauer Neue Presse gazetesine verdiği mülakatta, "Trump'ın, siyaset yapış tarzıyla hiç şüphesiz risklere yol açtığını" söyledi. Cumhurbaşkanı Steinmeier Avrupalıların bundan gereken sonucu çıkarmaları gerektiğini belirterek, "Durum böyleyse ve sayın Trump'ı değiştirmemiz mümkün değilse, o zaman yeni bir Avrupa özgüveni geliştirmenin vakti gelmiş demektir” ifadesini kullandı.
Bu bağlamda Atlantik aşırı ilişkilerin önemine de vurgu yapan Almanya Cumhurbaşkanı, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 70 yıl boyunca gelişen ilişkilerin, görevdeki ABD Başkanı'nın politikaları hoşa gitmiyor diye feda edilemeyecek kadar değerli olduğunu" dile getirdi.
"Ders alınmalı"
"Avrupalıların daha fazla birbirine yaklaşması" gerektiğini söyleyen Steinmeier, Trump'ın geçen hafta Avrupalı ortaklarına yönelttiği eleştirilerin damga vurduğu NATO zirvesi sırasında "çoğu üye ülkenin edindiği tecrübelerin yaşananlardan ders alınmasına vesile olmasını umduğunu" ifade etti.
Avrupa'nın bölünmeyi kaldıramayacağını belirten Steinmeier, "Çin, Rusya ya da ABD olsun hiçbir süper gücün şu anda, dikkatli bir ifadeyle söylemek gerekirse, Avrupa Birliği'nin istikrarına pek önem vermediği izlenimi hâkim. Bu yüzden Avrupa kendi istikrarına çok daha fazla önem vermeli” dedi.
DW,epd,AFP/AG,CÖ
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