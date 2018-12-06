 Trudeau Pekin elçisini görevden aldı | DÜNYA | DW | 27.01.2019

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DÜNYA

Trudeau Pekin elçisini görevden aldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Pekin Büyükelçisi John McCallum’u görevden aldı.

Kanadischer Botschafter in China John McCallum (picture-alliance/P. Chiasson)

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bir süre önce istifasını istediği ülkesinin Pekin Büyükelçisi John McCallum’u söz konusu istifa dilekçesinin gelmesinin ardından görevden aldı.

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John McCallum’un istifasını kabul ettiğini açıklayan Justin Trudeau, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. McCallum ülkesi Kanada’da gözaltına alınan, Çin telekomünikasyon devi Huawei’ın mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Meng Wanzhou hakkındaki açıklamaları nedeniyle tartışma yaratmıştı. McCallum, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Meng’in kendilerine teslim edilmesi yönündeki resmi talebinin hatalı olduğunu ifade etmiş, bir başka açıklamasında da, ABD’nin bu talebi geri çekmesinin Kanada için iyi olacağını dile getirmişti.

Meng Wanzhou geçtiğimiz Aralık ayı başında ABD’nin girişimleri sonucu Kanada’da gözaltına alınmış ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Ancak Meng’in ABD’ye iade edilmesi ile ilgili hukuk süreç devam ediyor.

AFP/ET,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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