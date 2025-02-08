Trudeau: ABD Kanada'yı yutmak istiyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin güney komşusu ABD'de dile getirilen Kanada'yı ABD topraklarına katma planlarını ciddiye almaları gerektiğini ifade etti.

Kanada medyasının aktardığına göre, Toronto kentinde girişimcilerle bir araya gelen Trudeau, burada yaptığı konuşmada, "Trump ülkemizi içine çekmek istiyor, bu bir gerçek" diyerek bunun sebebinin de Kanada'nın sahip olduğu zengin yeraltı kaynakları olduğunu belirtti.

ABD'nin gümrük vergisi tehdidine karşı alınacak olası önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunmak için düzenlenen toplantıda, "Trump hükümeti sadece kaç tane değerli madene sahip olduğumuzu bilmekle kalmıyor, bu belki de sürekli bizi topraklarına katmaktan ve 51'inci eyalet yapmaktan bahsetmelerinin sebebi" diyen Trudeau, Washington'un "Kanada'nın kaynaklarından faydalanmak istediğini" öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda yaptığı birçok konuşmada Kanada'nın ABD topraklarına katılma olasılığından söz etmiş, bu ülkeye karşı "ekonomik şiddet" ve gümrük vergilerini artırma tehdidinde bulunmuştu. Geçen hafta ise bu tehdidini hayata geçiren Trump, güney komşusu Meksika ile kuzey komşusu Kanada'dan ithal edilen ürünlere önce yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması talimatını imzalamış ancak daha sonra bu kararı iptal etmişti.

Başkan Trump Meksika ve Kanada'yı, ABD'ye yönelik uyuşturucu kaçakçılığına ve düzensiz göçe karşı önlem almamakla itham ediyor. Gerek Meksika gerekse Kanada için ABD tarafından uygulanacak olan olası bir gümrük vergisi, bu ülkelerin ekonomilerini son derece olumsuz etkileyebilir. 1994 yılından bu yana yürürlükte olan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması sebebiyle üç ülkenin ekonomileri birbiri ile oldukça içli dışlı bir yapıya sahip. Trump'ın gümrük vergisi kararına Kanada hükümeti de anında karşı vergilerle yanıt vermişti.

Trump'ın uyuşturucu kaçakçılığı ve düzensiz göç ile ilgili şikayetlerini ciddiye aldıklarını ve bu konuların üstüne gideceklerini de belirten Justin Trudeau, diğer yandan ülkesinin "ABD ile muhtemelen uzun soluklu ve zorlu bir siyasi duruma" hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

AFP / ET,EC

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