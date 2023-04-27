TRT'de propaganda konuşması sırası belli oldu

Dört cumhurbaşkanı adayının ve siyasi partilerin TRT'de propaganda konuşmalarını hangi sırayla yapacakları kurayla belirlendi.

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'de yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sıralaması, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı adayları arasında ilk konuşmayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci konuşmayı Sinan Oğan, üçüncü konuşmayı Muharrem İnce ve son konuşmayı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Siyasi parti temsilcilerinin yapacakları propaganda konuşmaları ise şu sıraya göre yayınlanacak: İlk programda, sırasıyla, Yeniden Refah Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Adalet Partisi, Güç Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Hak ve Özgürlük Partisi, Adalet Birlik Partisi, Memleket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Milli Yol Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yenilik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Millet Partisi, Sol Parti ve Genç Parti temsilcileri konuşacak.

İkinci programda ise, temsilcilerin konuşmaları, Yenilik Partisi, Anavatan Partisi, Adalet Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Millet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Vatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Memleket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Adalet Birlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi sıralamasıyla yayınlanacak.

Konuşmalar, 7 Mayıs ve 13 Mayıs tarihlerinde TRT'de yayınlanacak. Her aday ve partinin 10'ar dakika konuşma hakkı olacak. Propaganda konuşmalarında, ekranda, yalnızca Türk bayrağı ve konuşmayı yapan siyasi temsilciye yer verilecek.

Öte yandan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığı takdirde, yarışacak olan iki adayın konuşmaları, 24 Mayıs-27 Mayıs tarihleri arasında yayınlanacak. İki adayın konuşma sırasının belirlenmesi için gerekli olan kura, 22 Mayıs'ta YSK'da çekilecek.

DHA / BÜ,EC

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