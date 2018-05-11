 TRT Genel Müdürü′nden Eurovision′a Conchita Wurst tepkisi | TÜRKİYE | DW | 05.08.2018

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TÜRKİYE

TRT Genel Müdürü'nden Eurovision'a Conchita Wurst tepkisi

Türkiye'nin Eurovision'a katılmayı planlamadığını söyleyen TRT Genel Müdürü Eren, "Aynı anda hem erkeğim hem kadınım diyen birini çocukların seyrettiği bir zamanda canlı yayımlayamam" dedi.

Conchita Wurst gewinnt Eurovision Song Contest 2014 (AFP/Getty Images)

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye'nin 2012'den bu yana katılmadığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda gelecek yıl da yer almayacağının sinyalini verdi. Eren, "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde yaptığı açıklamada "Şu anda katılmayı düşünmüyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Eren, TRT'nin Eurovision konusundaki tavrını şu sözlerle dile getirdi:

"Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki. Avrupa Yayıncılar Birliğine, Eurovision'la ilgili olarak 'Siz saptınız değerlerinizden.' dedim. Bundan dolayı başka ülkeler de çıktı. Orada bir zihin karmaşası var. O düzelirse tekrar Eurovision'a gireriz."

Eren, bu sözleri ile "Rise Like A Phoenix" şarkısı ile 2014'te Eurovision'u kazanan Conchita Wurst'un yarışmada yer almasını eleştirdi.

Oylama sistemini gerekçe göstererek Eurovision'a katılmama kararı alan Türkiye, son olarak 2012'de Can Bonomo ile Eurovision'da yarıştı. Türkiye'ye Eurovision'da birincilik getiren isim ise 2003'te Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen yarışmada "Everyway That I Can" adlı şarkı ile galip gelen Sertab Erener olmuştu.

  • Sertab Beitrag Türkei Eurovision Song Contest 2003 Riga Lettland Flash-Galerie (AP)

    Eurovision'un unutulmaz kostümleri

    Sertab’ın birinciliği

    Son olarak 2012’de yarışmaya katılan Türkiye’ye Eurovision’daki tek birinciliğini 2003’te Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen yarışmada, Sertab Erener “Everyway That I Can” adlı şarkıyla kazandırmıştı. Başarılı yorumcu hem güçlü sesi hem de koreografisiyle o yıl Avrupa’yı fethetmişti.

  • Finnland ESC 2007 Verka Serduchka (picture-alliance/dpa/Lehtikuva/H. Saukkomaa)

    Eurovision'un unutulmaz kostümleri

    Şarkı söyleyen disko topu

    2007’deki Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ukrayna’dan Verka Serduchka ve ekibinin çabası birinciliğe yetmedi. İçinde Almanca sözler de barındıran çılgın şarkısı ‘Dancing Lasha Tumbai’ ile Verka Serduchka ikinciliğe razı oldu. Ama ‘şarkı söyleyen disko topu’ bu komik kıyafetiyle gönüllerin birincisi oldu.

  • Conchita Wurst gewinnt Eurovision Song Contest 2014 (AFP/Getty Images)

    Eurovision'un unutulmaz kostümleri

    Altın sarısı elbiseli sakallı kadın

    Ona 2014’te galibiyeti getiren sesi miydi, şarkısı mıydı ya da cinsiyetlerle oyunu muydu bilinmez. Ancak Avusturya'ya “Rise Like A Phoenix” ile Kopenhag'ta birincilik kazandıran Conchita Wurst’un Eurovision tarihine adını yazdırdığı bir gerçek.

  • Irland Grand Prix d'Eurovision de la Chanson 1988 Celine Dion (picture-alliance/dpa/Lehtikuva)

    Eurovision'un unutulmaz kostümleri

    80’lerin modası, tamamen beyazlar içinde

    Celine Dion bir keresinde Eurovision’u kazanmasının çok özel bir an olduğunu söylemişti. Dion, 1988’de daha kariyerinin başlangıcında İsviçre adına yarıştığı Eurovision’da sahneye Kanadalı tasarımcı Michael Robidas’ın kıyafetiyle çıktı. "Ne Partez Pas Sans Moi" ile birinciliği kazanan Dion'a kıyafetinin şans getirdiği kesin.

  • ABBA Eurovision Song Contest 1974 (picture-alliance/dpa/Pressensbild)

    Eurovision'un unutulmaz kostümleri

    Eurovision efsanesi

    Dört harf, iki çift, bir pop efsanesi: ABBA 1974’te “Waterloo” adlı şarkıyla Eurovision’u kazandı. Hit olan şarkı birçok ülkenin müzik listelerinde zirveye yerleşti. Grup, İspanyol paça pantolon, platform topuklu ayakkabı, renkli kumaşlar, zincirler ve parıltılarla 70’lerin tipik görüntüsü içindeydi.

  • Eurovision Song Contest 2006 Gewinner Lordi (Simon/Getty Images)

    Eurovision'un unutulmaz kostümleri

    Canavar maskeli korku gösterisi

    Finlandiyalı heavy metal grubunun sahne gösterisi sinirleri sağlam olmayanlara göre değildi. Aynı şey kostümleri için de geçerli. Lordi, “Hard Rock Halleluja” ile 2006’da birinci oldu. Gösterisiyle şaşırtan, şok eden, büyüleyen grup uzun süre hafızalardan silinmedi.


AFP/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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