TRT Genel Müdürü'nden Eurovision'a Conchita Wurst tepkisi

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye'nin 2012'den bu yana katılmadığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda gelecek yıl da yer almayacağının sinyalini verdi. Eren, "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde yaptığı açıklamada "Şu anda katılmayı düşünmüyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Eren, TRT'nin Eurovision konusundaki tavrını şu sözlerle dile getirdi:

"Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki. Avrupa Yayıncılar Birliğine, Eurovision'la ilgili olarak 'Siz saptınız değerlerinizden.' dedim. Bundan dolayı başka ülkeler de çıktı. Orada bir zihin karmaşası var. O düzelirse tekrar Eurovision'a gireriz."

Eren, bu sözleri ile "Rise Like A Phoenix" şarkısı ile 2014'te Eurovision'u kazanan Conchita Wurst'un yarışmada yer almasını eleştirdi.

Oylama sistemini gerekçe göstererek Eurovision'a katılmama kararı alan Türkiye, son olarak 2012'de Can Bonomo ile Eurovision'da yarıştı. Türkiye'ye Eurovision'da birincilik getiren isim ise 2003'te Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen yarışmada "Everyway That I Can" adlı şarkı ile galip gelen Sertab Erener olmuştu.

Eurovision'un unutulmaz kostümleri Sertab’ın birinciliği Son olarak 2012’de yarışmaya katılan Türkiye’ye Eurovision’daki tek birinciliğini 2003’te Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen yarışmada, Sertab Erener “Everyway That I Can” adlı şarkıyla kazandırmıştı. Başarılı yorumcu hem güçlü sesi hem de koreografisiyle o yıl Avrupa’yı fethetmişti.

Eurovision'un unutulmaz kostümleri Şarkı söyleyen disko topu 2007’deki Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ukrayna’dan Verka Serduchka ve ekibinin çabası birinciliğe yetmedi. İçinde Almanca sözler de barındıran çılgın şarkısı ‘Dancing Lasha Tumbai’ ile Verka Serduchka ikinciliğe razı oldu. Ama ‘şarkı söyleyen disko topu’ bu komik kıyafetiyle gönüllerin birincisi oldu.

Eurovision'un unutulmaz kostümleri Altın sarısı elbiseli sakallı kadın Ona 2014’te galibiyeti getiren sesi miydi, şarkısı mıydı ya da cinsiyetlerle oyunu muydu bilinmez. Ancak Avusturya'ya “Rise Like A Phoenix” ile Kopenhag'ta birincilik kazandıran Conchita Wurst’un Eurovision tarihine adını yazdırdığı bir gerçek.

Eurovision'un unutulmaz kostümleri 80’lerin modası, tamamen beyazlar içinde Celine Dion bir keresinde Eurovision’u kazanmasının çok özel bir an olduğunu söylemişti. Dion, 1988’de daha kariyerinin başlangıcında İsviçre adına yarıştığı Eurovision’da sahneye Kanadalı tasarımcı Michael Robidas’ın kıyafetiyle çıktı. "Ne Partez Pas Sans Moi" ile birinciliği kazanan Dion'a kıyafetinin şans getirdiği kesin.

Eurovision'un unutulmaz kostümleri Eurovision efsanesi Dört harf, iki çift, bir pop efsanesi: ABBA 1974’te “Waterloo” adlı şarkıyla Eurovision’u kazandı. Hit olan şarkı birçok ülkenin müzik listelerinde zirveye yerleşti. Grup, İspanyol paça pantolon, platform topuklu ayakkabı, renkli kumaşlar, zincirler ve parıltılarla 70’lerin tipik görüntüsü içindeydi.

Eurovision'un unutulmaz kostümleri Canavar maskeli korku gösterisi Finlandiyalı heavy metal grubunun sahne gösterisi sinirleri sağlam olmayanlara göre değildi. Aynı şey kostümleri için de geçerli. Lordi, “Hard Rock Halleluja” ile 2006’da birinci oldu. Gösterisiyle şaşırtan, şok eden, büyüleyen grup uzun süre hafızalardan silinmedi.



AFP/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe