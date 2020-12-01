Trier saldırısının faili tutuklandı

Almanya'nın Trier kentinde otomobilini yayaların üzerine kasıtlı olarak sürerek biri bebek beş kişinin ölümüne neden olan 51 yaşındaki fail hakkında bugün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi. Savcılıktan yapılan açıklamada, faile beş vakada cinayet, 18 vakada ise cinayete teşebbüs ve yaralanmaya sebebiyet verme suçlamaları yöneltildiği belirtildi.

Sorgu hakiminin tutuklama kararı sonrasında failin cezaevine gönderildiği kaydedildi. Failin, psikolojik sorunları olabileceğine dair belirtiler nedeniyle kapalı bir psikiyatri kliniğe gönderilmesi de gündeme gelmişti. Failin psikolojik durumuna ilişkin bir uzman görüşüne başvurularak, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edileceğini belirten Savcılık, ancak yapılan ön değerlendirmeye göre, cezai ehliyetinin bulunmadığına dair somut göstergeye rastlanmadığını ifade etti. Failin Trier'da yayaların üzerine aracını kasıtlı olarak sürerek mümkün olan en fazla sayıda insanı öldürmeye çalıştığı belirtiliyor.

Saldırının nedeni bilinmiyor

Rheinland-Pfalz Eyaleti İçişleri Bakanı Roger Lewentz, failin daha fazla kişiye zarar vermek için otomobilini zikzaklar çizerek yayaların üzerine sürdüğünü söylemişti.

Savcılık tarafından ismi açıklanmayan ancak Alman basınında Bernd W. ismiyle anılan Trier doğumlu ve Alman olduğu açıklanan failin bu saldırıyı neden düzenlediği ise henüz bilinmiyor. Ancak polisin verdiği bilgilere göre, olayın siyasi veya dini kaynaklı olduğuna dair bir ipucu bulunmuyor. 51 yaşındaki failin olay sırasında alkollü olduğu, kanında 1,4 promil alkol tespit edildiği açıklanmıştı. Fail, polise yapılan ilk ihbardan dört dakika sonra yakalanmıştı.

Hayati tehlikesi olan yaralılar var

Beş kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan 18 kişiden altısının durumu ciddiyetini koruyor. Polis görgü tanıklarından da olay yerinde çekilmiş fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşmamalarını, bu görüntüleri emniyete ulaştırmalarını istedi. Polis ayrıca olayda hayatını kaybeden bebeğin de dokuz aylık değil, dokuz haftalık olduğunun tespit edildiğini, bebeğin 45 yaşındaki babasının da hayatını kaybettiğini söyledi.

Olayda yaralanan bebeğin annesi ve 1,5 yaşındaki kardeşinin tedavisinin de Trier Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi. Polis, hayatını kaybeden diğer üç kadının 25, 52 ve 73 yaşlarında olduğu bilgisini verdi.

Reuters,dpa/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe