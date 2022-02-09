 Transseksüel kadınların annelik hakkı için emsal karar | Avrupa | DW | 09.02.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

Transseksüel kadınların annelik hakkı için emsal karar

Fransa'da transseksüel kadınlarla ilgili emsal olacak bir mahkeme kararı alındı. Transseksüel bir kadın, erkek olarak sahip olduğu çocuğunun doğum bölgesine ikinci anne olarak eklenebilecek.

Fransa'nın güneyindeki Toulouse kentindeki temyiz mahkemesi, transseksüel kadınların annelik hakkına ilişkin uzun süren bir dava sonucunda emsal bir karar aldı. Kentteki temyiz mahkemesi, 52 yaşındaki transseksüel bir kadının cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan önce erkek olarak sahip olduğu çocuğun resmen annesi olmasına hak verdi.

Mahkeme kararıyla birlikte "Claire" takma ismini kullanan kadın, çocuğunun doğum belgesine ikinci anne olarak eklenecek.

Uzun süren bir hukuk mücadelesi

Claire'in cinsiyet değiştirdikten sonra kızının doğum belgesine annesi olarak kayıtlara geçme talebi 2014 yılında reddedilmişti. Montpellier'deki temyiz mahkemesi de 2018 yılında Claire'in doğum belgesine "anne" ya da "baba" olarak değil, "biyolojik ebeveyn" olarak yazılmasını uygun görmüştü. Ancak bu karardan da memnun olmayan Claire, hukuk mücadelesini 2020 yılında bir üst mahkemeye daha taşıdı.

"Biyolojik ebeveyn" ifadesinin Fransız hukukunda yeri olmadığına kanaat getiren üst mahkeme, davayı Toulouse'daki mahkemeye havale etti. Toulouse'deki temyiz mahkemesi de bu vakada iki annelik soyunun olabileceğine dikkat çekerek Claire'in, kızının doğum bölgesine ikinci anne olarak eklenebileceğine karar verdi.

Fransa hukuku için emsal karar

Claire'in avukatı Clelia Richard, söz konusu kararın çığır açan bir adım olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu kararın Fransa hukukuna yansıması olacağına dikkat çeken Richard, Claire'in kızının böyle bir durumdan etkilenen tek çocuk olmadığını söyledi.

Richard, kararın Fransa'daki çok sayıda ebeveyni ve ebeveyn olmak isteyen kişileri rahatlattığını kaydetti.

AFP/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD ordusunda trans birey yasağı kalktı

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Trump'ın trans bireylerin orduya alınmasına getirdiği yasağı iptal etti. İlgili kararnameyi imzalayan Biden, "Amerika şimdi daha güvende" dedi.  

Almanya’da üçüncü cinsiyet opsiyonuna onay

Almanya’da hükümet interseks bebekler için doğum belgelerinde üçüncü bir cinsiyet opsiyonunu mümkün kılan yasa tasarısını onayladı.  

DSÖ transseksüelliği hastalık listesinden çıkardı

Transseksüellik veya cinsiyet uyuşmazlığı artık psikolojik bir rahatsızlık olarak sınıflandırılmıyor. Dünya Sağlık Örgütü transseksüelliği, hastalıkları tanımladığı listesinden çıkarttı.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

AYM'den trans kararı: Ameliyat şart değil  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ukraine | Treffen Emmanuel Macron und Wolodymyr Selenskyj

Ukrayna krizinde Normandiya Formatı umudu

Rusya lideri Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna krizi konusunda iyimser açıklamalar yaptı. Zelenskiy ise Rusya'dan somut adımlar beklediklerini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  