Transseksüel kadınların annelik hakkı için emsal karar

Fransa'nın güneyindeki Toulouse kentindeki temyiz mahkemesi, transseksüel kadınların annelik hakkına ilişkin uzun süren bir dava sonucunda emsal bir karar aldı. Kentteki temyiz mahkemesi, 52 yaşındaki transseksüel bir kadının cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan önce erkek olarak sahip olduğu çocuğun resmen annesi olmasına hak verdi.

Mahkeme kararıyla birlikte "Claire" takma ismini kullanan kadın, çocuğunun doğum belgesine ikinci anne olarak eklenecek.

Uzun süren bir hukuk mücadelesi

Claire'in cinsiyet değiştirdikten sonra kızının doğum belgesine annesi olarak kayıtlara geçme talebi 2014 yılında reddedilmişti. Montpellier'deki temyiz mahkemesi de 2018 yılında Claire'in doğum belgesine "anne" ya da "baba" olarak değil, "biyolojik ebeveyn" olarak yazılmasını uygun görmüştü. Ancak bu karardan da memnun olmayan Claire, hukuk mücadelesini 2020 yılında bir üst mahkemeye daha taşıdı.

"Biyolojik ebeveyn" ifadesinin Fransız hukukunda yeri olmadığına kanaat getiren üst mahkeme, davayı Toulouse'daki mahkemeye havale etti. Toulouse'deki temyiz mahkemesi de bu vakada iki annelik soyunun olabileceğine dikkat çekerek Claire'in, kızının doğum bölgesine ikinci anne olarak eklenebileceğine karar verdi.

Fransa hukuku için emsal karar

Claire'in avukatı Clelia Richard, söz konusu kararın çığır açan bir adım olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu kararın Fransa hukukuna yansıması olacağına dikkat çeken Richard, Claire'in kızının böyle bir durumdan etkilenen tek çocuk olmadığını söyledi.

Richard, kararın Fransa'daki çok sayıda ebeveyni ve ebeveyn olmak isteyen kişileri rahatlattığını kaydetti.

AFP/HS,HT

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