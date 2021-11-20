Trans bireylerin barınma hakkı ihlal ediliyor

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Nefret söylemi ve önyargılarla sıklıkla karşılaşan translar için kiralık ev bulmak da hiç kolay değil. DW Türkçe'ye konuşan Buse Kılıçkaya emlakçıya "'Transım' dediğinde ne iş yaptığının da önemi yok, ev vermiyor" diyor.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği kadar 'LGBT, yok öyle bir şey' derse desin, LGBT ve hatta İ ve Q, hepsi var, her zaman da varolacaklar. Onur Haftası da bu yüzden önemli." Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic, Türkiye'de LGBTİ+ bireylerin karşı karşıya kaldığı baskılara dikkat çekerek İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül'e ortak mektup yolladı ve önlem alınmasını istedi.
Avrupa Birliği’ne üye 16 ülke, cinsel eğilimleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan azınlıklara dikkat çekerek, "Birliğin kalbi" olarak nitelendirdikleri temel haklara yönelik tehditlerden endişe duyduklarını ifade etti.
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