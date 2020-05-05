 Trafik polisini vuran saldırgan operasyonla yakalandı | ALMANYA | DW | 06.05.2020

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ALMANYA

Trafik polisini vuran saldırgan operasyonla yakalandı

Almanya'da trafik polisine ateş ederek ağır yaralayan saldırgan dört saatlik operasyon sonucunda yaralı olarak ele geçirildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Gevelsberg kentinde trafik kontrolü sırasında bir polis memuru vurularak ağır şekilde yaralandı. Polise ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan 36 yaşındaki saldırgan yaklaşık dört saat sonra yaralı olarak ele geçirildi. Hagen Savcılığı helikopter ve köpeklerle yapılan arama sonucunda saldırganın gizlendiği yerin tespit edildiğini, ancak söz konusu kişinin teslim olması yönünde yapılan çağrılara ateş açarak cevap vermesi üzerine  çıkan silahlı çatışmada  vurularak ağır yaralandığını açıkladı. Savcılık açıklamasında yaralanan polis ve saldırganın hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

dpa/TY,CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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