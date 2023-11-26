Trabzonspor'dan ayrılan Bjelica Union Berlin'de

Son olarak Türkiye'de Trabzonspor'u çalıştıran Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın yeni adresi Bundesliga ekibi Union Berlin oldu.

Teknik direktör Urs Fischer'le yollarını ayıran 1. Bundesliga ekibi Union Berlin, 52 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile anlaştı. Başkent ekibinden Pazar günü yapılan açıklamada, Bjelica ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İmzalanan sözleşme sonrası açıklamada bulunan Union Berlin Başkanı Dirk Zingler, "çeşitli ülkelerde başarıyla çalışmış olan tecrübeli bir antrenör" diye nitelediği Bjelica'nın "takımı nasıl idare etmek istediği ve ne tip futbol oynamaları gerektiği konusunda net bir fikri olduğunu" belirtti.

Bjelica ise görevini, Union Berlin'i içinde bulunduğu "çetin" süreçten çıkarmak ve "gücünü yeniden açığa çıkarmak" olarak tanımladı. Bu zorlu görevi üstlenmek için sabırsızlandığını belirten Bjelica, "İyi organize olmuş, aktif ve dominant bir futbol ve sorumluluk almaya hazır oyuncular görmek istiyorum" dedi.

Union Berlin, Bjelica yönetimindeki ilk sınavını Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Braga deplasmanında verecek. Gruptan çıkma şansını kaybeden Alman temsilcisi, Avrupa serüvenini üçüncü olup Avrupa Ligi'nde devam ettirme şansını sürdürüyor.

Union Berlin, 15 Kasım'da İsviçreli teknik direktör Urs Fischer'le yollarını ayırmıştı.

Marie-Louise Eta Fotoğraf: Andreas Gora/dpa/picture alliance

Fischer'in ayrılmasının ardından takımın başına geçici olarak U-19 teknik direktörü Marco Grote, yardımcılığına ise Marie-Louise Eta getirilmişti. 32 yaşındaki eski futbolcu Eta, bir Bundesliga ekibinin kulübesinde görev alan ilk kadın çalıştırıcı olarak tarihe geçti.

Grote yönetimindeki Union Berlin dün evinde ağırladığı FC Augsburg ile 1-1 berabere kaldı. Union Berlin bu maçta 1 puanı 88'inci dakikada bulduğu golle kurtarabilmişti.

Raúl iddiası

Alman spor dergisi Kicker dünkü haberinde Union Berlin'in, ekibi eski Real Madrid yıldızı Raúl'a emanet edeceğini öne sürmüştü. Şu an Real Madrid'in 23 yaş altı takımını çalıştıran Raúl, 2010-2012 yılları arasında Schalke'de forma giymiş, İspanyol antrenörün adı geçtiğimiz aylarda Schalke'yle de anılmıştı.

Nenad Bjelica ise son olarak Trabzonspor'u çalıştırmıştı. Trabzonspor, Nisan 2023'ten Ekim 2023'e kadar süren altı aylık Bjelica döneminde oynadığı 16 maçta sekizer galibiyet ve mağlubiyet almıştı.

Trabzonspor, Hırvat teknik direktörün Mayıs 2025'te bitecek olan sözleşmesinin "sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında karşılıklı olarak feshedildiğini" duyurmuştu.

Fischer'le kâbusa dönüşen bir rüya

Union Berlin, Fischer döneminde tarihinin en büyük başarılarına imza attı.

Urs Fischer Fotoğraf: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

İsviçreli çalıştırıcı, Temmuz 2018'de başına geçtiği Union Berlin'i 2019'da tarihinde ilk kez Bundesliga'ya çıkardı.

Fischer sonraki üç sezonda Union Berlin'in Bundesliga'yı sırasıyla yedinci, beşinci ve dördüncü sıralarda tamamlamasını sağladı. Berlin ekibi, söz konusu sezonlar sonucunda yine sırasıyla ve tarihinde ilk kez Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme başarısı gösterdi.

Ancak Fischer yönetimindeki Union Berlin bu sezon kadrosuna Robin Gosens, Kevin Volland ve Leonardo Bonucci gibi yıldızlar katmasına karşın büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Union Berlin, Fischer'in görevine son verildiğinde Bundesliga'da sonuncuydu ve ligde üst üste dokuzuncu yenilgisini almıştı. Union Berlin, Almanya Kupası'na da Stuttgart'a yenilerek ikinci turda veda etmişti. Kulüp, ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde ise oynadığı dört maçta aldığı bir puanla grubunda son sırada.

DW,dpa,SID / CÖ,ET

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