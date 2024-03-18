Trabzon'daki olaylı maçla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki şiddet olaylarına karışan 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. TFF de maç esnası ve sonrasında yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pazar akşamı Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan şiddet olayları ile ilgili olarak, ilk belirlemelere göre 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

X hesabından konuya dair açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya ayrıca, maç sonunda sahaya atlayarak Fenerbahçeli futbolculara korner direği ile saldıran E.T.'nin Araklı ilçesinde, Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakoviç'e yumruk atan O.B.'nin Kalkınma Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındığını; karşılaşma sonrasında Trabzonspor taraftarlarını havalimanına çağırarak, şiddete davet eden T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahısların da yakalanarak haklarında gerekli soruşturmanın başlatıldığını kamuoyu ile paylaştı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından tribünlerden sahaya giren yüzlerce kişi Fenerbahçeli futbolculara saldırdı - (17.03.2024) Fotoğraf: Enes Sansar/Anadolu/picture alliance

TFF'den soruşturma

Trabzon'da, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig karşılaşması esnası ve sonrasında yaşanan şiddet olayları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından da soruşturma başlatıldı.

TFF'nin resmi X hesabından yapılan konuya dair paylaşımda, "Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın" denildi:



Infantino: Kabul edilemez

Trabzon'da yaşananlara dair bir açıklama da, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'dan geldi. Karşılaşmanın ardından meydana gelen şiddet olaylarını "Kabul edilemez" olarak nitelendiren Infantino, böylesi olaylara "Sporda ve toplumda yer olmadığını" dile getirdi.

Futbolda, istisnasız bir şekilde "Tüm oyuncuların güvende olması" gerektiğini vurgulayan Gianni Infantino, "Yetkili makamlara, tüm kademelerde buna saygı duyulmasını sağlamaları ve Trabzon'da yaşanan şok edici olayların sorumlularından yaptıklarının hesabının sorulması çağrısında bulunuyorum" dedi.

Trabzon'da neler yaşandı?

Türkiye Süper Ligi'nin 30. hafta kapanış mücadelesinde, Trabzon Papara Park'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin ev sahibi Trabzonspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından sahanın ortasında sevinen Fenerbahçeli futbolculara, tribünlerden atlayan taraftarlar saldırıda bulunmuş, bazı futbolcular da taraftarlara karşılık vermişti.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in, 90 dakika boyunca sahaya çok sayıda yabancı madde atılması ve hatta Fenerbahçe kalecisi Livakoviç'in, tribünden atılan bir madde ile çenesinden yaralanmasına rağmen maçı tatil etmemesi de kamuoyunda eleştiriliyor.

ANKA,DW / ET,BÖ

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