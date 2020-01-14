 Trablus′ta havalimanına füze saldırısı | DÜNYA | DW | 22.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trablus'ta havalimanına füze saldırısı

Libya'nın başkenti Trablus'ta füze saldırısı nedeniyle bir süre kapanan Mitiga Havalimanı yeniden açıldı. Saldırıdan Hafter güçleri sorumlu tutulurken, olay ülkedeki kalıcı ateşkes arayışını zor duruma soktu.

Başkent Trablus çevresinde aralıklarla çatışmaların çıktığı bildiriliyor. (Arşiv)

Başkent Trablus çevresinde aralıklarla çatışmaların çıktığı bildiriliyor. (Arşiv)

Libya'nın başkenti Trablus'ta Çarşamba günkü füze saldırısının ardından bir süre kapanan Mitiga Havalimanı yeniden açıldı. Trablus'taki yetkililer havalimanına altı grad füzesi isabet ettiğini açıklamıştı.

Trablus'ta işler durumda olan tek havalimanına yönelik saldırı, iç savaş halinde olan ülkede Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda geçtiğimiz günlerde sağlanan kırılgan durumdaki ateşkesi de tehlikeye attı. Türkiye'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolünde olan bölgeye yönelik saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği belirsiz. Ancak şüpheler, ülkenin doğusunu kontrol eden ve bir süre önce başkenti kuşatma girişiminde olan General Hafter'e bağlı güçlerde yoğunlaşıyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti de saldırıdan Hafter'i sorumlu tuttu. Füze saldırısında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İki taraf da ateşkes anlaşmasına uyacaklarını taahhüt etse de, Trablus çevresinden aralıklı olarak çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.

Kalıcı ateşkes arayışı

Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle Libya'da geçici olarak sağlanan ateşkesi kalıcı hale getirmek için geçen Pazar Almanya'nın başkenti Berlin'de 11 ülkenin üst düzey temsilcilerinin katıldığı bir konferans düzenlenmişti. Konferansta kalıcı ateşkes kararına varılamasa da, bunun için bir yol haritasında uzlaşma sağlanmıştı.

Buna göre kalıcı ateşkesin desteklenmesi, silah ambargosuna uyulması Libya'nın iç işlerine karışılmaması taahhüdünde bulunulmuştu. Ayrıca, Trablus'taki hükümet ile General Hafter destekli Tobruk'taki Temsilciler Meclisinden beşer kişinin katılacağı askeri bir komite ve aynı zamanda Berlin sürecini koordine edecek uluslararası bir komisyonun oluşturulmasına karar verilmişti.

AP/GY,TY

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Guterres Libya için BM kararı istiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Berlin'deki Libya Konferansı'nın ardından Libya konusunda şimdi de bir BM kararı gerektiğini söyledi. (22.01.2020)  

Türkiye'nin Libya pokeri Hafter'e bağlı

Libya Konferansı kararları Türkiye için ne anlama geliyor? Uzmanlar, kararların uygulanma şansını zayıf görüyor, bu da Ankara'nın Doğu Akdeniz politikasının çökmesine neden olabilir. (21.01.2020)  

BM temsilcisi Libya'da mavi berelilere karşı

Berlin'deki konferansın ardından şimdi de Libya'daki ateşkesin nasıl korunacağı tartışılıyor. BM temsilcisi Gassan Selame, Libya'ya uluslararası bir barış gücü gönderilmesine karşı. (21.01.2020)  

Benzer içerik

Khalifa Haftar

Masadan kalkan Hafter'le ilgili Türkiye iddiası 14.01.2020

Libyalı General Halife Hafter, Moskova'da müzakere edilen ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya'dan ayrıldı. Hafter'in kabul ettiremediği talepler arasında Türkiye'yle ilgili konular da olduğu iddia ediliyor.

Libyen LNA Kämpfer

10 soruda Libya denklemi 18.01.2020

Libya'daki taraflar arasında Moskova'da yapılan görüşmede anlaşma sağlanamayınca umutlar Berlin'deki Libya Konferansı'na kaldı. Peki Libya denklemi Berlin'de çözülebilecek mi?

Deutschland Libyen-Konferenz in Berlin hat begonnen | Pompeo und Putin

Libya Konferası'nda barış umudu yarım kaldı 20.01.2020

Berlin'deki Libya Konferansı'na katılan ülkeler sağlanan anlaşmadan memnun, ancak temkinli. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Berlin'den ayrılırken hâlâ yanıt bekleyen çok sayıda soru olduğunu söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'da görülen davanın ilk duruşması 13 saat sürdü

Senato'da Trump'ın nasıl yargılanacağı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Senato'da görülen azil davasının ilk duruşmasında yargılama usulleri konusunda anlaşma sağlandı.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  