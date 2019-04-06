 Trablus′da çatışmalar şiddetleniyor: 21 ölü | DÜNYA | DW | 08.04.2019

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DÜNYA

Trablus'da çatışmalar şiddetleniyor: 21 ölü

Libya'da General Hafter'e bağlı güçlerle Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. ABD şiddetin durması çağrısı yaptı.

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Libya'nın doğusunda askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin karşı operasyonuyla bölgede şiddet tırmanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Halife Hafter'in Trablus'a yönelik başlattığı askeri harekata karşı olduğunu söyleyerek, "harekatın derhal durdurulması" çağrısı yaptı. Pompeo açıklamasında, "Libya'nın başkentine yönelik askeri operasyonların derhal durması çağrısında bulunuyoruz" dedi. ABD'nin Trablus yakınlarındaki çatışmalardan derin kaygı duyduğunu belirten Pompeo, Hafter'in başlattığı tek taraflı saldırının sivilleri tehlikeye düşürmesinin yanı sıra Libya'nın geleceğini de tehdit ettiğini ifade etti.

Mike Pompeo

Mike Pompeo

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek izin taarruz başlattıklarını açıklamıştı. Uluslararası toplum tarafından kabul gören Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac da, "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

Lybien Truppen der libyschen Einheitsregierung starten Gegenoffensive

Tarafların Trablus'un güneyinde yoğunlaşan çatışmalarında bugüne dek hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre çatışmalarda 27 kişi ise yaralandı. Bakanlık ölenler arasında sivillerin de olup olmadığı hakkında bir bilgi vermedi. Libya'daki Kızılay'dan yapılan açıklamada ölenler arasında bir doktorun bulunduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM)'in çatışmalarda yaralananlar ile sivillerin güvenli yerlere sevkedilmesi amacıyla yaptığı iki saatlik ateşkes çağrısı yanıt bulmadı. BM'nin Libya'daki misyonunun sözcülerinden Jean Alam, AFP'ye verdiği demeçte, "Ateşkes olmadı. Ancak biz yine de çatışan tarafların olumlu yanıtlarını bekliyoruz" dedi.

NATO'nun hava saldırılarıyla destek verdiği muhaliflerin 2011 yılında Kaddafi rejimini devirmesinden bu yana ülkede iktidar mücadelesi sürüyor. BM arabuluculuğunda Libya'daki sorunun çözümlenmesi için 14-16 Nisan'da ülkede bir diyalog ve barış konferansının düzenlenmesi planlanıyor.

dpa, AFP, rtr / HT, SSB

© Deutsche Welle Türkçe 

 

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