 Trablus hükümeti: Saldırının sorumlusu Hafter | DÜNYA | DW | 05.08.2019

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DÜNYA

Trablus hükümeti: Saldırının sorumlusu Hafter

Libya'da uluslararası kamuoyunca kabul gören hükümet, Pazar günü düzenlenen hava saldırısından General Hafter'i sorumlu tuttu.

Murzuk (Arşiv - 2005)

Murzuk (Arşiv - 2005)

Libya'nın uluslararası kamuoyunca kabul gören Trablus merkezli hükümeti, General Halife Hafter'in birliklerini onlarca kişinin hayatını kaybettiği bir hava saldırısından sorumlu tuttu.

Yerel konsey üyesi Muhammed Ömer Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Libya'nın güneyindeki Murzuk kentine Pazar günü düzenlenen hava saldırısında en az 43 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Ömer saldırıda en az 61 kişinin de yaralandığını belirtti. Olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Trablus merkezli hükümet saldırının tüm sorumluluğunun Hafter ve birliklerine ait olduğunu açıkladı.

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Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Hafter, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Türkiye'yi düşman olarak gördüğünü söyledi. Açıklamada Erdoğan Libya’nın iç işlerine karışmakla suçlanıyor. (29.06.2019)

Libya'da General Hafter güçlerinin “Türkiye’yi düşman ilan ettikleri” yönündeki açıklamasına Ankara’dan yanıt geldi. Savunma Bakanı Akar, “hasmane tutum veya saldırıların bedelinin ağır olacağını” söyledi. (30.06.2019)

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Göç Örgütü, Libya'daki sığınmacıların olumsuz yaşam koşullarına dikkat çekerek, Avrupa ülkelerinin Akdeniz'deki kurtarma operasyonlarını tekrar başlatmasını talep etti. (12.07.2019)

"Çetelere müdahale edildi"

General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise Murzuk'ta "Teröristler tarafından desteklenen çetelere" müdahale edildiği kaydedildi.

Yerel meclis üyesi Rahma Ebu Bekir ise hava saldırısının bir yerleşim yerini hedef aldığını söyledi. Rahma Ebu Bekir saldırının, buradaki Tubu aşiretinin Hafter birliklerine karşı direnişine misilleme olduğunu savundu.

General Halife Hafter geçen Nisan ayında uluslararası kamuoyunca kabul gören Trablus merkezli hükümeti kenti terk etmeye zorlamak için Libya'nın başkenti Trablus'a saldırı emri vermişti.

Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgilere göre saldırıdan bu yana 100 binden fazla kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

dpa/BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe 

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