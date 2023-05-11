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Erdoğan ToprakFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Toprak: Seçimlere Rus müdahalesi duyumu alıyoruz

1 saat önce

Kılıçdaroğlu'nun Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Seçime Rus müdahalesi duyumu alıyoruz" dedi.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Koordinatör Başdanışmanı ve eski Devlet Bakanı Erdoğan Toprak "Seçime Rus müdahalesi duyumu alıyoruz" dedi. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Toprak "Devletlerin iç işlerimize bu süreçte müdahale etmesini veya partilerden birini tercih etmesini doğru bulmayız" dedi.

Toprak, Rusya'nın seçim sürecine bir müdahalesi olup olmadığıyla ilgili olarak "O tip duyumlar var. Kampanyalarla ilgili bazı hamleler olduğunu düşünüyoruz örtülü olarak" diye konuştu. Toprak "Şöyle yapıldı' demiyorum ama altını çiziyorum: Bu süreçteki duyum ve davranışları CHP olarak yakından takip ediyoruz. Aldığımız duyumlar konusunda tabi ki bazı şeylerimiz var. Bunun doğru olmamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Devletlerin çıkarları vardır. Hangi devlet olursa olsun, yatırımları güvence altındadır" diyen Toprak sözlerine "Ama sizlerin de devletin seçimlerine, halkın iradesine saygı duymanızı bekliyor ve 'Manipülatif olaylardan uzak durun' diyoruz" dedi.

Toprak, Rusya'nın Türkiye'deki yatırımlarıyla ilgili olarak da "Çıkarımız neyi gerektiriyorsa bundan sonra da böyle bakarız. Çıkarımız olumlu yöndeyse devlet aklıyla hareket ederiz. Kinle hareket etmeyiz. Ama bugün bir partiyle hareket eden bir devletin yarın öbür gün bu projelerle benim iç işlerime karışıp karışmayacağının garantisi yok" dedi.

Toprak "Tüm devletlere söylüyorum: Bizim iç işlerimize, seçimlere müdahale olmayın" diye konuştu.

DW/EC,JD

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