 Toprak Dede hayata gözlerini yumdu | TÜRKİYE | DW | 20.01.2020

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TÜRKİYE

Toprak Dede hayata gözlerini yumdu

Kamuoyunda Toprak Dede olarak da bilinen TEMA Vakfı’nın kurucusu Hayrettin Karaca 97 yaşında hayatını kaybetti.

Hayrettin Karaca

Hayrettin Karaca

TEMA Vakfı’nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti. Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" denildi.

Karaca'nın 22 Ocak Çarşamba günü öğle namazına müteakip İstanbul Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.

Karaca'nın vefatının öğrenilmesiyle siyasilerden taziye açıklamaları gelmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ömrünü bu ülkenin doğasının korunmasına adamış ve kuşakları eğitmişti. Sayın Karaca'ya Allah'tan rahmet, ülkemize baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

1922 yılında Balıkesir Bandırma'da dünyaya gelen Hayrettin Karaca Türkiye'nin en tanınmış çevre savunucularındandı. Karaca 1992 yılında Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nı (TEMA) kurmuş, vakfın "Türkiye Çöl Olmasın" sloganıyla başlattığı kampanya kamuoyunda oldukça ses getirmişti.

DW / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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