Toplu tecavüz davası: Fransa'da on binler sokağa döküldü

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasında sona yaklaşıldı. Ülkenin dört bir yanında Gisele Pelicot'a destek için sokağa çıkan on binlerce kişi, kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Fransa'da infiale yol açan toplu tecavüz davasında sona yaklaşılırken Cumartesi günü ülkenin pek çok şehrinde kadına yönelik şiddetin protesto edildiği eylemler düzenlendi.

Başkent Paris'teki eylemde çoğu kadın, binlerce kişi düzenlenen protesto gösterisine katıldı. Polis, gösteriye 12 bin 500 kişinin katıldığını belirtirken eylemi organize edenler bu sayının 80 bine ulaştığını ifade etti. Ülke çapında ise bu rakam polis kaynaklarına göre 35 bin olarak açıklanırken organizatörler 100 bin kişinin sokağa çıktığını duyurdu.

Marsilya, Lille ve Rennes gibi büyük şehirlerde de eylemler düzenlenirken pek çok gösterici, davacı Gisele Pelicot tarafından popülerleştirilen "Utanç taraf değiştirmeli" sloganının farklı versiyonlarını içeren pankartlar taşıdı.

Avignon kentindeki mahkeme binası önünde dün düzenlenen gösteriden bir kare Fotoğraf: Manon Cruz/REUTERS

Göstericiler ülkedeki yasal düzenlemede yer alan tecavüz tanımının da değiştirilmesini talep etti. Fransa'da tecavüz yasal olarak "başka bir kişiye karşı şiddet, zorlama, tehdit ya da şaşırtma yoluyla gerçekleştirilen her türlü cinsel penetrasyon" olarak tanımlanırken, rızaya ilişkin bir ifadeye yer verilmiyor. Kadın hakları savunucuları bu ifadenin tanıma dahil edilmesini talep ediyor.

Ne olmuştu?

Gisele Pelicot, Fransa'nın güneyindeki Mazan kasabasında yıllarca bilinci yerinde değilken onlarca erkeğin tecavüzüne uğramıştı. O dönemde evli olduğu Dominique Pelicot'un eşinin yiyecek ve içeçeklerine ilaç koyduğu ve eşi bilincini yitirdiğinde internet üzerinden tanıştığı erkekleri, şu an 71 yaşında olan Gisele Pelicot'a cinsel saldırı için evlerine çağırdığı ortaya çıkmıştı. Pelicot'un eski eşinin de aralarında olduğu 51 erkek 2011-2020 yılları arasında Pelicot'a tecavüzle yargılanıyor.

Gisele Pelicot Fotoğraf: CHRISTOPHE SIMON/AFP

2020 yılında Dominique Pelicot, bir süpermarkette kadınların etek altı fotoğraflarını çekerken yakalanmıştı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Pelicot'un telefon ve bilgisarayına el konulmuş ve polis, bilinci yerinde değilken Gisele Pelicot'a tecavüz edildiğine ilişkin binlerce fotoğraf ve videosuna ulaşmıştı.

Olayın tramvatikliğine rağmen dava sürecinin kamuya açık olması için ısrarcı olan Gisele Pelicot, "Utanç duyması gereken biz değiliz, onlar" sözleriyle bir feminist ikon olarak benimsendi.

DW,AFP/SÖ,CÖ

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?