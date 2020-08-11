 ″Topal ördek″ Trump hindiyi bağışladı | DÜNYA | DW | 25.11.2020

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DÜNYA

"Topal ördek" Trump hindiyi bağışladı

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki geleneksel Şükran Günü töreninde Mısır adlı hindiyi bağışlayarak kesilmekten kurtardı.

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Başkanlık seçimlerini kaybettikten sonra kamuoyunda pek görünmeyen ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki geleneksel Şükran Günü töreninde yer aldı. Trump Şükran Günü hindisi seçilen "Mısır" adlı beş aylık hindiyi bağışladı ve kesilmekten kurtardı. Trump hindiyi "güzel bir kuş" olarak niteledi.

Tören için Ulusal Hindi Federasyonu, Iowa eyaletinden Mısır ve Koçan adlı iki hindiyi Beyaz Saray'a göndermişti. İnternet üzerinden yapılan oylamayla vatandaşlar Mısır adlı hindiyi Şükran Günü hindisi seçmişti. Her iki hindi de hayatlarının devamını Iowa Üniversitesi kampüsünde geçirecek.

Trump törende yaptığı konuşmada 3 Kasım'daki seçimin sonuçlarına değinmedi. Dow Jones Borsası endüstri endeksinin 30 bin puanın üzerine çıkarak rekor kırmasından övgüyle bahseden Trump "30 bini kırmamıştık. Hem de pandemiyle birlikte olan biten her şeye rağmen bunu yaptık" dedi. Koronavirüs aşısı konusundaki gelişmelere değinen Trump "Aşılar ve terapiler sayesinde pandemiye yakında son vereceğiz" diye konuştu.

Thanksgiving in den USA - Donald Trump

Beyaz Saray Gül Bahçesi'nde yapılan yaklaşık 100 davetlinin katıldığı törende Trump'a eşi Melania da eşlik etti.

Başkanlık seçimlerini kaybetmiş ve görevi devredecek olması nedeniyle Trump siyaset jargonunda "topal ördek" olarak niteleniyor.

AFP, Reuters / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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