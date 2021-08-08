Tokyo 2020: Türkiye toplamda 13 madalya aldı

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları resmen sona erdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Olimpiyat Oyunları'nın sona erdiğini duyururken, küresel koronavirüs salgını nedeniyle "en zorlu Olimpiyat yolculuklarından" birinin tamamlandığını ifade etti.

Salgın nedeniyle bir yıl ertelenen ve seyircisiz düzenlenen Olimpiyat Oyunları, yerel saatle 22.14'te Olimpiyat ateşinin söndürülmesi ile resmen sona ermiş oldu.

Yaklaşık 11 bin sporcunun katıldığı Olimpiyat Oyunları'nda 17 dünya rekoru kırıldı. Tokyo'da 39 altın, 41 gümüş ve 33 bronz ile en çok madalya alan ülke ABD oldu. Bunu 38 altın, 32 gümüş ve 18 bronz ile Çin izledi. Ev sahibi Japonya ise 27 altın, 14 gümüş ve 17 bronz ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye toplamda 13 madalya kazandı

Türkiye ise iki altın, iki gümüş ve dokuz bronz ile toplamda 13 madalya kazandı. Tokyo 2020, Türkiye'nin madalya sayısının en yüksek olduğu Olimpiyat Oyunları oldu.

Milli sporcu Mete Gazoz okçulukta, milli boksör Busenaz Sürmeli ise 69 kiloda altın madalya kazanarak, Olimpiyat şampiyonu oldular.

Boksör Buse Naz Çakıroğlu 51 kiloda, karatede Eray Şamdan gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat şampiyonu oldu

Tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp, Yasemin Adar ve Taha Akgül, cimnastikte Ferhat Arıcan, karatede Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban bronz madalya kazandı. Bu madalyalar ile Türkiye ilk kez cimnastik, okçuluk ve karatede madalya kazanmış oldu.

Kadın sporcuların başarısı

Buse Naz Çakıroğlu kadın boksunda Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu olurken, Busenaz Sürmeneli ise ilk altın madalyayı kazanan boksör olarak tarihe geçti. Bronz madalya kazanan Yasemin Adar da kadın güreşinde madalya kazanan ilk milli güreşçi oldu.

Yasemin Adar, kadın güreşinde madalya kazanan ilk milli sporcu oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil etti. 1908 ve 2016 yılları arasında gerçekleşen Olimpiyatlar'da Türk kadın sporcular toplamda sadece beş madalya kazanırken, Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat'ta beş kadın sporcu da madalya elde etti.

DW,DHA /JD, ETO

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