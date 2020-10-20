TOGG, batarya üreticisi Farasis ile anlaştı

Çinli batarya üreticisi Farasis, yerli otomobil geliştiren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile anlaştıklarını duyurdu. Anlaşmaya göre, TOGG'un geliştirdiği elektrikli araçlarda kullanılacak lityum-iyon bataryalarını Fatarsis tedarik edecek.

Farasis'in Almanya sorumlusu Sebastian Wolf, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada batarya hücrelerinin Almanya Bitterfeld'deki fabrikada üretileceğini ifade etti.

TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, Farasis'in batarya hücrelerinin tedarikinden ve batarya modüllerini geliştirmekten sorumlu olacağını duyurdu.

Yapılan iş birliğini Karakaş, şu sözlerle ifade etti: "12 aydan fazladır biz Türkiye'deki ve dünyadaki oyuncuları değerlendirdik.Ticari, teknik ve stratejik anlamda. Geldiğimiz noktada stratejik partnerimizi belirledik. Günümüzde elektrikli araçlarının sürdürülebilir başarısı için önemli teknolojilerin bir tanesi batarya, bataryada da lityum-iyon teknolojisi. Biz bununla ilgili olarak dünyanın en önde gelen kuruluşlarından bir tanesiyle bir iyi niyet mektubu imzaladık.TOGG için batarya paketinin ve modüllerinin üretimi söz konusu ayrıca ilerleyen aşamalarda AR-GE'ye yatırım yaparak hücre kimyasına doğru geliştirmelerimizi beraber sürdürmek istiyoruz. Sadece otomobil dünyası için değil, enerji depolama çözümleri için de çözümlerimiz olacak. Bu, önümüzdeki 10 yıl içinde tüm dünyada ve Türkiye'de de önem kazanacak bir pazar."





İki şirket, detayları yıl sonuna kadar açıklığa kavuşturmak istediklerini ve 2021 yılının başında iş ortaklığını Türkiye'de başlatmayı planladıklarını belirtti.

TOGG da Twitter hesabından "Planlarımız doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Dünyanın önde gelen Li-İyon batarya üreticilerinden Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz" paylaşımını yaptı.





2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) temelleri atılan Farasis şirketinin merkezi Çin'in Ganzhou kentinde bulunuyor.

DW, DPA / AI, EC

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