 Tobruk meclisinden Mısır′ın Libya′ya müdahalesine onay | DÜNYA | DW | 14.07.2020

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DÜNYA

Tobruk meclisinden Mısır'ın Libya'ya müdahalesine onay

Libya'da Hafter yanlısı meclis, Türkiye'nin "işgaline" karşılık Mısır'ın da gerektiği takdirde Libya'ya askeri müdahalede bulunabilmesine onay veren bir tasarıyı kabul etti.

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Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk kentindeki meclis, Mısır'ın gerektiği takdirde Türkiye'nin "işgaline" karşı Libya topraklarına askeri müdahalede bulunmasına destek veren bir tasarıyı onayladı.

Türkiye, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) askeri destek veriyor. Trablus merkezli bu hükümeti meşru kabul etmeyen Tobruk meclisiyse Libyalı General Halife Hafter'i destekliyor.

Tobruk meclisinde kabul edilen tasarıda, "Türk işgali bize ve Mısır dâhil komşu ülkelerimize yönelik doğrudan tehdit oluşturuyor" denildi.

Tasarı bu nedenle Mısır ordusuna, "Libya ve Mısır'a yönelik yakın bir tehlike gördüğünde her iki ülkenin ulusal güvenliğini korumak" için müdahale yetkisi veriyor. Tasarıda ayrıca, "işgalcinin mağlubiyetinin garantiye alınması ve Libya ve Mısır'ın ortak ulusal güvenliklerinin korunması" için her iki ülkenin birlikte çalışması gerektiği belirtiliyor.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, geçen ay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Libya'daki faaliyetleri nedeniyle artık Mısır'ın da komşusuna askeri müdahalede bulunmasının meşru olduğunu söylemişti.

Mısır ordusu, geçen Cumartesi günü, Libya sınırında hava kuvvetleri ve donanma güçlerinin de katıldığı askeri tatbikatlar düzenlediğini duyurmuştu. Mısır ordusu, söz konusu tatbikatların bölgedeki "ciddi ve hızlı değişikliklere" cevaben yapıldığını belirtmişti.

Mısır'ın "kırmızı çizgisi" Sirte

Libya'daki Hafter güçleri, Mısır'ın yanı sıra Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından da destekleniyor. Trablus merkezli UMH ise Türkiye ve Katar tarafından destekleniyor.

UMH'ye bağlı güçler, özellikle Türkiye'nin havadan verdiği askeri destek sayesinde geçen Haziran'da, Hafter güçlerinin 14 ayı aşkın süren Trablus kuşatmasını kırdı. UMH şu an Sirte kentini Hafter güçlerinin elinden almak için operasyon hazırlığında.

Sisi, geçen ay sahil kenti Sirte'nin Mısır için "kırmızı çizgi" olduğunu söylemişti. Ankara ise Hafter güçlerinin Sirte ve Cufra kentlerinden çekilmemesi hâlinde Türkiye destekli UMH'nın bu bölgeye yönelik bir operasyon başlatabileceğinin sinyalini veriyor.

BAE'den Sirte uyarısı

Hafter'e destek veren BAE'nin dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, UMH güçlerini Sirte konusunda uyardı.

"Sirte çevresinde şiddetlenen savaş tamtamları, ciddi gelişmelerin yanı sıra tehlikeli insani ve siyasi sonuçların habercisi" diye tweet atan Gargaş, BAE'nin "acil ateşkes" ve "aklın üstün gelmesi" için çağrı yaptığını duyurdu. BAE'li bakan ayrıca "açık uluslararası çerçevelerde" Libyalılar arası diyalog çağrısında bulundu.

DW,AFP,dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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