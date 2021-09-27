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TL'deki değer kaybı Suriye'nin kuzeyini de etkiledi

TL’deki yüksek değer kaybı, 2020 yazından bu yana ödeme aracı olarak Türk lirasını kullanan Suriye’nin kuzey ve kuzeybatısındaki Esad muhaliflerinin kontrolündeki bölgelerde yaşayanları zor bir duruma sürükledi. Bir öğretmen temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını aktarıyor. Eşini savaşta kaybetmiş, kampta yaşayan bir kadın ise akşam çocuklarını aç uyutmanın üzüntüsünü yaşıyor.