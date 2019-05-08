TL’de değer kaybına Merkez Bankası hamlesi

TL'deki değer kaybının sürmesi üzerine Merkez Bankası'ndan yeni hamleler geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan, "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusu” başlıklı açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır” denildi. Bu adımla TL'nin desteklenmesi amaçlanıyor. TL son olarak Dolar karşısında 6,24'e gerileyerek son sekiz ayın en düşük seviyesini görmüştü.

Repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi, merkez bankalarının para birimine destek olabilmek için başvurduğu bir adım olarak gösteriliyor. Ancak Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Tim Ash, bunun sadece acil bir önlem olarak görülebileceğini kaydederek "Asıl sorun, ekonomi politikalarının inandırıcı olmaması” değerlendirmesinde bulundu. Merkez Bankası, yerel seçimler öncesi 22 Mart tarihinde de bir süreliğine haftalık repo ihalelerine ara vereceğini duyurmuş, ancak o tarihten bu yana TL yüzde 10'un üzerinde değer kaybına uğramıştı.

TL zorunlu karşılıkları indirildi

Merkez Bankası ayrıca, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, TL zorunlu karşılıkları indirirken, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda son dönemdeki gelişmeler dikkate alınarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30'a indirilmesine, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2,8 milyar dolar likidite verilmesi ve piyasadan 7,2 milyar lira tutarında likidite çekilmesinin, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3 milyar dolar likidite çekilmesinin beklendiği belirtildi.

Döviz rezervleri bir haftada 665 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta 665 milyon dolar azalarak 93 milyar 51 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası'nın Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 3 Mayıs tarihinde Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 651 milyon dolar azalışla 72 milyar 633 milyon dolar olarak kaydedildi. Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan ile biten haftada 73 milyar 284 milyon dolar seviyesindeydi. Aynı dönemde altın rezervleri, 14 milyon dolar azalışla 20 milyar 432 milyon dolardan 20 milyar 418 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bir hafta zarfında 665 milyon dolar azalarak 93 milyar 716 milyon dolardan 93 milyar 51 milyon dolara geriledi.

DHA,rtr,DW/AÜ,BK

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